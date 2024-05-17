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Основатель «Мойофиса» инвестировал в разработку BIOS-решений

На такое ПО должны перейти все объекты критической информационной инфраструктуры в России
Кристина Холупова
Евгений Биятов / РИА Новости

Основатель компании – разработчика софта «Мойофис» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-системы для производимых в России компьютеров. ООО «Биос-защита» было зарегистрировано в марте 2024 г. Единственным его владельцем и гендиректором является Комиссаров. Вложения в проект составили 30 млн руб., до конца 2024 г. планируется вложить до 80 млн руб., сообщил Комиссаров. В штате компании пока 12 человек, планируется увеличить количество сотрудников до 25, добавил он.

BIOS – basic input/output system, или «базовая система ввода-вывода», – это программно-аппаратный комплекс, который загружает операционную систему и тестирует аппаратное обеспечение при включении компьютера. C начала 2000-х BIOS стал постепенно заменяться на аналогичную по задачам UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но термин BIOS все еще используется как обобщенное название для системы, отвечающей за первоначальную загрузку компьютера. Разработкой UEFI занимается некоммерческая ассоциация Unified EFI Forum, в которую входят представители крупнейших мировых производителей железа – Apple, AMD, Intel, Dell и т. д. В UEFI встроено множество других функций, которых нет в «традиционных» BIOS, например, UEFI поддерживает безопасный запуск, при котором ОС проверятся на зараженность вредоносными программами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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