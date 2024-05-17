Основатель «Мойофиса» инвестировал в разработку BIOS-решений

Основатель «Мойофиса» инвестировал в разработку BIOS-решенийНа такое ПО должны перейти все объекты критической информационной инфраструктуры в России
Основатель компании – разработчика софта «Мойофис» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-системы для производимых в России компьютеров. ООО «Биос-защита» было зарегистрировано в марте 2024 г. Единственным его владельцем и гендиректором является Комиссаров. Вложения в проект составили 30 млн руб., до конца 2024 г. планируется вложить до 80 млн руб., сообщил Комиссаров. В штате компании пока 12 человек, планируется увеличить количество сотрудников до 25, добавил он.
BIOS – basic input/output system, или «базовая система ввода-вывода», – это программно-аппаратный комплекс, который загружает операционную систему и тестирует аппаратное обеспечение при включении компьютера. C начала 2000-х BIOS стал постепенно заменяться на аналогичную по задачам UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но термин BIOS все еще используется как обобщенное название для системы, отвечающей за первоначальную загрузку компьютера. Разработкой UEFI занимается некоммерческая ассоциация Unified EFI Forum, в которую входят представители крупнейших мировых производителей железа – Apple, AMD, Intel, Dell и т. д. В UEFI встроено множество других функций, которых нет в «традиционных» BIOS, например, UEFI поддерживает безопасный запуск, при котором ОС проверятся на зараженность вредоносными программами.