Основатель «Мойофиса» инвестировал в разработку BIOS-решений

BIOS – basic input/output system, или «базовая система ввода-вывода», – это программно-аппаратный комплекс, который загружает операционную систему и тестирует аппаратное обеспечение при включении компьютера. C начала 2000-х BIOS стал постепенно заменяться на аналогичную по задачам UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но термин BIOS все еще используется как обобщенное название для системы, отвечающей за первоначальную загрузку компьютера. Разработкой UEFI занимается некоммерческая ассоциация Unified EFI Forum, в которую входят представители крупнейших мировых производителей железа – Apple, AMD, Intel, Dell и т. д. В UEFI встроено множество других функций, которых нет в «традиционных» BIOS, например, UEFI поддерживает безопасный запуск, при котором ОС проверятся на зараженность вредоносными программами.