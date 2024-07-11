Столичные интернет-провайдеры грозят подорожанием интернета в пригородах

Столичные интернет-провайдеры грозят подорожанием интернета в пригородахОператоры пошли в суд с исками из-за роста расценок «Россетей» на подвес оптических кабелей
Более 10 столичных интернет-провайдеров с начала мая обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» (входит в холдинг «ФСК-Россети») с требованием вернуть на уровень 2023 г. расценки за размещение оптоволоконных кабелей на опорах электросетей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Сейчас все дела на рассмотрении, решений ни по одному из исков не принято.
Причиной конфликта двух сторон является несогласие операторов оплачивать используемую ими инфраструктуру «Россетей» по тарифам, рассчитанным за каждый размещенный кабель, объясняет ситуацию президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам