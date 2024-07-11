Столичные интернет-провайдеры грозят подорожанием интернета в пригородах

Более 10 столичных интернет-провайдеров с начала мая обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» (входит в холдинг «ФСК-Россети») с требованием вернуть на уровень 2023 г. расценки за размещение оптоволоконных кабелей на опорах электросетей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Сейчас все дела на рассмотрении, решений ни по одному из исков не принято.