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Столичные интернет-провайдеры грозят подорожанием интернета в пригородах

Операторы пошли в суд с исками из-за роста расценок «Россетей» на подвес оптических кабелей
Анна Устинова
Затраты интернет-провайдеров на прокладку сетей к подмосковным дачам могут вырасти/ Денис Абрамов / Ведомости

Более 10 столичных интернет-провайдеров с начала мая обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» (входит в холдинг «ФСК-Россети») с требованием вернуть на уровень 2023 г. расценки за размещение оптоволоконных кабелей на опорах электросетей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Сейчас все дела на рассмотрении, решений ни по одному из исков не принято.

Причиной конфликта двух сторон является несогласие операторов оплачивать используемую ими инфраструктуру «Россетей» по тарифам, рассчитанным за каждый размещенный кабель, объясняет ситуацию президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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