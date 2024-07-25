Экс-министр связи Леонид Рейман вновь судится с «Ангстремом»

Суд уже дважды отказывал экс-министру в удовлетворении идентичных требований на ту же сумму. В феврале 2020 г. истцом выступало ООО «Альтернатива капитал», которым единолично владеет Рейман. Но тогда суд признал договор от февраля 2017 г., по которому право требования задолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным.