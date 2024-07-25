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Экс-министр связи Леонид Рейман вновь судится с «Ангстремом»

Он с 2019 года пытается вернуть заем в 50 млн рублей, но суды не встают на его сторону
Кристина Холупова
Вместо производства чипов «Ангстрем» и Леонид Рейман годами увлечены судопроизводством/ Евгений Разумный / Ведомости

Московский городской суд снова отказал бывшему министру связи России Леониду Рейману, который требовал вернуть 50 млн руб. заемных средств, выданных им лично зеленоградскому заводу микроэлектроники АО «Ангстрем» еще в 2015 г. Решение суда опубликовано 8 июля 2024 г., следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Суд уже дважды отказывал экс-министру в удовлетворении идентичных требований на ту же сумму. В феврале 2020 г. истцом выступало ООО «Альтернатива капитал», которым единолично владеет Рейман. Но тогда суд признал договор от февраля 2017 г., по которому право требования задолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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