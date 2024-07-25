Экс-министр связи Леонид Рейман вновь судится с «Ангстремом»Он с 2019 года пытается вернуть заем в 50 млн рублей, но суды не встают на его сторону
Московский городской суд снова отказал бывшему министру связи России Леониду Рейману, который требовал вернуть 50 млн руб. заемных средств, выданных им лично зеленоградскому заводу микроэлектроники АО «Ангстрем» еще в 2015 г. Решение суда опубликовано 8 июля 2024 г., следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.
Суд уже дважды отказывал экс-министру в удовлетворении идентичных требований на ту же сумму. В феврале 2020 г. истцом выступало ООО «Альтернатива капитал», которым единолично владеет Рейман. Но тогда суд признал договор от февраля 2017 г., по которому право требования задолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным.
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