Группа «Элемент» в этом году начнет выпуск оборудования для силовой электроники

Группа «Элемент» в этом году начнет выпуск оборудования для силовой электроникиФинансировать проект будут при поддержке Минпромторга
Разработчик и производитель микроэлектроники – группа компаний «Элемент» в конце года выпустит первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов. Сейчас разработаны опытные образцы установки, а серийное производство оборудования начнется в 2025–2026 гг. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минпромторгу.
Сроки и планы подтвердил и представитель «Элемента». «Мы уже видим интерес от ряда компаний, – рассказал он. – Сейчас есть подтверждение от 15 заказчиков».
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