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Группа «Элемент» в этом году начнет выпуск оборудования для силовой электроники

Финансировать проект будут при поддержке Минпромторга
Кристина Холупова
Оборудование «Элемента» будет использоваться для выращивания кристаллов нитрида галлия/ Максим Стулов / Ведомости

Разработчик и производитель микроэлектроники – группа компаний «Элемент» в конце года выпустит первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов. Сейчас разработаны опытные образцы установки, а серийное производство оборудования начнется в 2025–2026 гг. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минпромторгу.

Сроки и планы подтвердил и представитель «Элемента». «Мы уже видим интерес от ряда компаний, – рассказал он. – Сейчас есть подтверждение от 15 заказчиков».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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