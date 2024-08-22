Группа «Элемент» в этом году начнет выпуск оборудования для силовой электроники

Разработчик и производитель микроэлектроники – группа компаний «Элемент» в конце года выпустит первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов. Сейчас разработаны опытные образцы установки, а серийное производство оборудования начнется в 2025–2026 гг. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минпромторгу.