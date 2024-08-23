Мобильным операторам разрешат собирать биометрию граждан

По словам Бойко, у операторов есть все возможности для защищенного хранения биометрии: первое время ее операция сбора будет доступна не во всех салонах, но это вряд ли создаст сложности для покупателей. «Я думаю, что у операторов не возникнет проблем со сбором таких данных. А что касается хранения, то здесь должен быть единый процесс, который бы обеспечивал безопасность и контролировался кем-то, – как правило, государством или Роскомнадзором», – уточнил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.