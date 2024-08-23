Мобильным операторам разрешат собирать биометрию граждан

Мобильным операторам разрешат собирать биометрию гражданЭто упростит процедуру продажи сим-карт иностранцам
Минцифры оценивает способность операторов связи самостоятельно заниматься сбором биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщил 23 августа ТАСС со ссылкой на министра Максута Шадаева. По его словам, для этого телекомоператоры должны соответствовать серьезным требованиям – к примеру, по безопасности. «Сейчас мы обсуждаем, насколько эти требования могут быть операторами связи выполнены в своих торговых точках», – заявил Шадаев.
Сейчас сбором биометрических данных граждан (слепков, состоящих из записи голоса и изображения лица) могут заниматься только банки и МФЦ, к ним предъявляются очень серьезные требования в части инфраструктуры, безопасности и идентификации, напомнил министр.
Право на сбор и регистрацию биометрических данных требуется операторам для исполнения требований законопроекта об обязательном сборе биометрии с иностранцев, которые хотят приобрести российскую сим-карту, говорит аналитик Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко. Это позволит выполнять эту операцию «в одно окно», без ряда сложных манипуляций.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно закону, оператор обязан верифицировать сведения об абоненте до начала оказания услуг. Для иностранных граждан вводится обязательная сдача биометрических данных и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет. Оператор будет обязан через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя сим-картах. Пользователь также через «Госуслуги» сможет приостановить их обслуживание.
Кроме того, закон ввел ограничение на количество номеров, зарегистрированных на одно физическое лицо: для иностранных граждан – не более 10, для россиян – не более 20. Устанавливается также запрет для владельцев мессенджеров доставлять звонки и сообщения с неизвестных номеров.
По словам Бойко, у операторов есть все возможности для защищенного хранения биометрии: первое время ее операция сбора будет доступна не во всех салонах, но это вряд ли создаст сложности для покупателей. «Я думаю, что у операторов не возникнет проблем со сбором таких данных. А что касается хранения, то здесь должен быть единый процесс, который бы обеспечивал безопасность и контролировался кем-то, – как правило, государством или Роскомнадзором», – уточнил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
А 15 августа в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию, сообщали «Ведомости». Документом предлагается обязать иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов проходить дактилоскопию уже при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Согласно пояснительной записке, введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранцев, однозначно их идентифицировать и не допускать повторного въезда нежелательных лиц.