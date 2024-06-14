Операторы связи не смогут оформлять на мигрантов более 10 номеров

Иностранные граждане не смогут приобрести более 10 сим-карт российских операторов на один паспорт, говорится в поправках к закону «О связи», внесенных в Госдуму 13 июня депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым (оба – «Единая Россия»). Помимо того, законопроект требует от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI – код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать). В случае принятия законопроекта эти изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 г.