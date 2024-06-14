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Операторы связи не смогут оформлять на мигрантов более 10 номеров

При этом любой абонент сможет проверить количество оформленных на него сим-карт
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Иностранные граждане не смогут приобрести более 10 сим-карт российских операторов на один паспорт, говорится в поправках к закону «О связи», внесенных в Госдуму 13 июня депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым (оба – «Единая Россия»). Помимо того, законопроект требует от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI – код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать). В случае принятия законопроекта эти изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 г.

Договоры, заключенные с иностранными абонентами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 г. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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