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/ Технологии

За восемь месяцев госсектор потратил свыше 200 млрд рублей на российский софт и оборудование

На это повлияло требование президента заменять иностранные решения, а также тренд на цифровизацию
Кристина Холупова
Евгений Разумный / Ведомости

Объем госзакупок в сфере IТ по 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству) за восемь месяцев 2024 г. вырос на 8,7% и составил 200 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2023 г. Всего было размещено 55 200 закупок – на 11,5% больше, чем в 2023 г. Такие данные приводит аналитический центр Right line (один из разработчиков цифрового рубля).

Объем закупок в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%, других организаций с госучастием) составил 72,77 млрд руб., это на 9,8% меньше по сравнению с январем – августом 2023 г. В 2024 г. было опубликовано 21 124 подобные закупки, что на 1% больше, чем годом ранее. Количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 6300 (снизилось на 0,4%), «железа» – 15 100, что на 1,1% больше, чем в 2023 г. Объем закупок программного обеспечения (ПО) составил 33,24 млрд руб. (снизился на 11,5%), оборудования – 39,52 млрд руб., что на 8,4% меньше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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