За восемь месяцев госсектор потратил свыше 200 млрд рублей на российский софт и оборудование

За восемь месяцев госсектор потратил свыше 200 млрд рублей на российский софт и оборудованиеНа это повлияло требование президента заменять иностранные решения, а также тренд на цифровизацию
Объем госзакупок в сфере IТ по 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству) за восемь месяцев 2024 г. вырос на 8,7% и составил 200 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2023 г. Всего было размещено 55 200 закупок – на 11,5% больше, чем в 2023 г. Такие данные приводит аналитический центр Right line (один из разработчиков цифрового рубля).
Объем закупок в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%, других организаций с госучастием) составил 72,77 млрд руб., это на 9,8% меньше по сравнению с январем – августом 2023 г. В 2024 г. было опубликовано 21 124 подобные закупки, что на 1% больше, чем годом ранее. Количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 6300 (снизилось на 0,4%), «железа» – 15 100, что на 1,1% больше, чем в 2023 г. Объем закупок программного обеспечения (ПО) составил 33,24 млрд руб. (снизился на 11,5%), оборудования – 39,52 млрд руб., что на 8,4% меньше, чем в 2023 г.