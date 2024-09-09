За восемь месяцев госсектор потратил свыше 200 млрд рублей на российский софт и оборудование

Объем закупок в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%, других организаций с госучастием) составил 72,77 млрд руб., это на 9,8% меньше по сравнению с январем – августом 2023 г. В 2024 г. было опубликовано 21 124 подобные закупки, что на 1% больше, чем годом ранее. Количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 6300 (снизилось на 0,4%), «железа» – 15 100, что на 1,1% больше, чем в 2023 г. Объем закупок программного обеспечения (ПО) составил 33,24 млрд руб. (снизился на 11,5%), оборудования – 39,52 млрд руб., что на 8,4% меньше, чем в 2023 г.