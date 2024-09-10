«Бери заряд» изменила договоры с франчайзи после перехода одного к «МТС Юрент»

Изменения договоров начались после того, как крупный франчайзи «Бери заряд» в Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти ООО «Синерджи» перешел к ООО «Городские зарядки» («МТС Юрент»). О переходе гендиректор и владелец «Синерджи» Сергей Розов рассказал в письме ресторанам и точкам, где располагались станции (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»). Розов подтвердил «Ведомостям» переход к «МТС Юрент», но раскрывать условия отказался. ООО «Синерджи» сменило бренд и подключило к «МТС Юрент» 1500 станций, еще 1000 станций находится на складе, рассказал «Ведомостям» гендиректор ООО «Городские зарядки» Николай Богатищев.