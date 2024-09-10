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«Бери заряд» изменила договоры с франчайзи после перехода одного к «МТС Юрент»

Компания пытается максимально усложнить процесс отказа от франшизы
Лиана Липанова
Быстрый рост сетей аренды зарядных устройств спровоцировал борьбу конкурентов за франчайзи/ Максим Стулов / Ведомости

Сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд» меняет договоры с франчайзи после перехода крупнейшего партнера к «МТС Юрент». Об этом «Ведомостям» рассказал один из франчайзи компании. Об уходе партнера «Бери заряд» к «МТС Юрент» и последовавшем изменении франчайзинговых договоров знает и представитель одного из конкурирующих сервисов.

Изменения договоров начались после того, как крупный франчайзи «Бери заряд» в Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти ООО «Синерджи» перешел к ООО «Городские зарядки» («МТС Юрент»). О переходе гендиректор и владелец «Синерджи» Сергей Розов рассказал в письме ресторанам и точкам, где располагались станции (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»). Розов подтвердил «Ведомостям» переход к «МТС Юрент», но раскрывать условия отказался. ООО «Синерджи» сменило бренд и подключило к «МТС Юрент» 1500 станций, еще 1000 станций находится на складе, рассказал «Ведомостям» гендиректор ООО «Городские зарядки» Николай Богатищев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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