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На создание площадок для взлета и посадки дронов могут направить 5 млрд рублей

49 таких зон будет функционировать на территории малых аэродромов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

К 2030 г. в России должна появиться 241 площадка для приема и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при этом 49 таких зон будет на территории аэродромов. Совокупно на эти цели могут направить около 5 млрд руб. бюджетных средств. Об этом говорится в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». Федпроект – часть национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили «Ведомостям» источник, близкий к одному из ведомств – участников нацпроекта, и собеседник в разработчике БПЛА.

Нацпроект БАС был утвержден в конце 2023 г. и начал реализовываться с начала 2024 г. Весь он оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в августе прошлого года. 14 августа глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальным проектам – «Эффективная транспортная система» и БАС, поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа доработать отдельные параметры нацпроекта БАС. Согласно текущей версии нацпроекта, куратором указан вице-премьер Виталий Савельев, руководителем – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, администратором – заместитель Алиханова Василий Шпак. По словам собеседников «Ведомостей», доработки были сделаны, но об их утверждении публично не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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