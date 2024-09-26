На создание площадок для взлета и посадки дронов могут направить 5 млрд рублей

На создание площадок для взлета и посадки дронов могут направить 5 млрд рублей49 таких зон будет функционировать на территории малых аэродромов
К 2030 г. в России должна появиться 241 площадка для приема и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при этом 49 таких зон будет на территории аэродромов. Совокупно на эти цели могут направить около 5 млрд руб. бюджетных средств. Об этом говорится в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». Федпроект – часть национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили «Ведомостям» источник, близкий к одному из ведомств – участников нацпроекта, и собеседник в разработчике БПЛА.
Нацпроект БАС был утвержден в конце 2023 г. и начал реализовываться с начала 2024 г. Весь он оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в августе прошлого года. 14 августа глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальным проектам – «Эффективная транспортная система» и БАС, поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа доработать отдельные параметры нацпроекта БАС. Согласно текущей версии нацпроекта, куратором указан вице-премьер Виталий Савельев, руководителем – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, администратором – заместитель Алиханова Василий Шпак. По словам собеседников «Ведомостей», доработки были сделаны, но об их утверждении публично не сообщалось.