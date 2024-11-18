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ФАС раскрыла объемы накрутки «Мегафона», МТС и «Билайна» на связь в Крыму

Федеральная тройка договорилась о новых условиях с местными сотовыми операторами
Анна Устинова
Макс Ветров / РИА Новости

«Мегафон», МТС и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») накручивали своим абонентам цены за использование гигабайта интернет-трафика в Крыму от 140 до 2200 руб. Это следует из опубликованной резолютивной части решения ФАС. Речь идет о тарифах для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России. В конце октября ФАС признала МТС, «Мегафон» и «Билайн» нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов на полуострове. Эта плата закладывается в тариф и влияет на стоимость услуг для конечного пользователя, объясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Как установила ФАС, самую большую наценку за доступ в интернет для своих абонентов в Крыму взимал «Мегафон». «ПАО «Мегафон» установлена дополнительная плата (наценка) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя: исходящий вызов – 3 руб./мин. Sms-сообщение – 2 руб./sms. Мобильный интернет – 2,2 руб./МБ (2200 руб. за 1 ГБ трафика. – «Ведомости»)», – говорится в опубликованной резолютивной части решения ФАС. МТС накручивала абонентам цены за интернет на территории полуострова в размере 1,25 руб./МБ, или 1250 руб. за 1 ГБ трафика. За sms оператор дополнительно брал с абонентов по 2,5 руб., за исходящий вызов – по 3,85 руб. за минуту. Для «оптимизации расходов» оператор предлагает подключить опцию «Домашний пакет» за 11,5 руб./день, куда входит интернет-трафик объемом 500 МБ. У «Билайна» наценка за интернет оказалась меньше всего – 140 руб./сутки за 1 ГБ. Переплата абонентов за исходящие вызовы составила 1,5 руб./мин. и sms – 1 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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