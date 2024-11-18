ФАС раскрыла объемы накрутки «Мегафона», МТС и «Билайна» на связь в Крыму

Как установила ФАС, самую большую наценку за доступ в интернет для своих абонентов в Крыму взимал «Мегафон». «ПАО «Мегафон» установлена дополнительная плата (наценка) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя: исходящий вызов – 3 руб./мин. Sms-сообщение – 2 руб./sms. Мобильный интернет – 2,2 руб./МБ (2200 руб. за 1 ГБ трафика. – «Ведомости»)», – говорится в опубликованной резолютивной части решения ФАС. МТС накручивала абонентам цены за интернет на территории полуострова в размере 1,25 руб./МБ, или 1250 руб. за 1 ГБ трафика. За sms оператор дополнительно брал с абонентов по 2,5 руб., за исходящий вызов – по 3,85 руб. за минуту. Для «оптимизации расходов» оператор предлагает подключить опцию «Домашний пакет» за 11,5 руб./день, куда входит интернет-трафик объемом 500 МБ. У «Билайна» наценка за интернет оказалась меньше всего – 140 руб./сутки за 1 ГБ. Переплата абонентов за исходящие вызовы составила 1,5 руб./мин. и sms – 1 руб.