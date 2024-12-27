Разработчик базовых станций МТС поедет в Сибирь«Иртее» нужны дополнительные мощности и кадры
Российский производитель телекомоборудования «Иртея» в 2025 г. планирует использовать дизайн-центр производителя микроэлектроники ГК «Элемент» в Томске как площадку для тестирования компонентов базовых станций (БС). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев 23 декабря на мероприятии по запуску первых отечественных БС LTE «Иртеи» в Татарстане.
«В Томске с компанией «Элемент» у нас планируется тестировочная площадка, – сообщил Лаконцев, отвечая на вопрос «Ведомостей» о существующих и планируемых производствах БС «Иртеи». – Пока площадка с «Элементом» будет носить более экспериментальный характер, нежели серийный. Там мы планируем тестировать опытные образцы». В первую очередь, дизайн-центр «Элемента» в Томске рассматривается как площадка для настройки, отладки и тестирования БС, подтвердил «Ведомостям» представитель компании.