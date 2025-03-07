Количество установок отечественного RuStore превысило 100 млн

Самостоятельно пользователи чаще всего скачивали отечественный сервис на устройства китайского бренда Xiaomi, следует из статистики RuStore (ни долю, ни абсолютные показатели по брендам в компании не раскрывают). Среди популярных устройств для установки RuStore также модели от южнокорейской Samsung, американской Google Pixel, канадской BlackBerry и китайских Nothing и Ulefone, рассказал представитель магазина.