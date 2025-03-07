Количество установок отечественного RuStore превысило 100 млн

Количество установок отечественного RuStore превысило 100 млнРост популярности магазина объясняют его адаптацией под различные мобильные операционные системы
Отечественный магазин приложений RuStore, разработанный VK, преодолел отметку в 100 млн установок на конец 2024 г. Это в 3 раза больше, чем было к концу 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель RuStore. В 2/3 случаев пользователи ставили RuStore самостоятельно, остальное – предустановки магазина на устройства до активации.
Самостоятельно пользователи чаще всего скачивали отечественный сервис на устройства китайского бренда Xiaomi, следует из статистики RuStore (ни долю, ни абсолютные показатели по брендам в компании не раскрывают). Среди популярных устройств для установки RuStore также модели от южнокорейской Samsung, американской Google Pixel, канадской BlackBerry и китайских Nothing и Ulefone, рассказал представитель магазина.
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