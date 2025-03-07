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Количество установок отечественного RuStore превысило 100 млн

Рост популярности магазина объясняют его адаптацией под различные мобильные операционные системы
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Отечественный магазин приложений RuStore, разработанный VK, преодолел отметку в 100 млн установок на конец 2024 г. Это в 3 раза больше, чем было к концу 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель RuStore. В 2/3 случаев пользователи ставили RuStore самостоятельно, остальное – предустановки магазина на устройства до активации.

Самостоятельно пользователи чаще всего скачивали отечественный сервис на устройства китайского бренда Xiaomi, следует из статистики RuStore (ни долю, ни абсолютные показатели по брендам в компании не раскрывают). Среди популярных устройств для установки RuStore также модели от южнокорейской Samsung, американской Google Pixel, канадской BlackBerry и китайских Nothing и Ulefone, рассказал представитель магазина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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