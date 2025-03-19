Nvidia представила антропоморфного робота Groot N1

Nvidia представила антропоморфного робота Groot N1Движок разработали совместно с Disney Research и Google DeepMind
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представил базовую модель общего назначения для человекоподобных роботов Groot N1 на конференции GTC 2025, сообщает интернет-издание TechCrunch.
Хуанг объявил, что Nvidia вместе с Disney Research и Google DeepMind разрабатывает Newton – физический движок для моделирования движений роботов в реальных условиях. Disney войдет в числе первых компаний, применяющих Newton для питания развлекательных роботов нового поколения, таких как дроиды BDX в стиле «Звездных войн». Издание отмечает, что «один из них ковылял по сцене рядом с Хуангом во время его выступления во вторник».
По данным TechCrunch, Nvidia намерена выпустить раннюю версию Newton с открытым исходным кодом в конце 2025 г. Disney намерена продемонстрировать роботов в стиле «Звездных войн» в нескольких тематических парках в 2026 г.
В Nvidia отметили, что, согласно ожиданиям, Newton поможет роботам стать более «выразительными» и «научиться выполнять сложные задачи с большей точностью». Физический движок был разработан, чтобы помочь разработчикам моделировать взаимодействие роботов с окружающим миром. По данным компании, разработчики могут использовать Newton для программирования взаимодействия роботов с продуктами питания, тканью, песком и другими деформируемыми объектами.
Bloomberg пишет, что Хуанг «использовал свою ежегодную конференцию разработчиков, чтобы развеять опасения по поводу того, что стоимость вычислений с использованием искусственного интеллекта выходит из-под контроля». Глава Nvidia представил более мощные чипы и сопутствующие технологии, которые, по его словам, обеспечат клиентам более четкую отдачу. В линейку вошли Blackwell Ultra (преемник флагманского процессора искусственного интеллекта Nvidia), а также дополнительные поколения, рассчитанные на 2027 г. По словам Хуанга новая линейка процессоров Blackwell Ultra появится во второй половине этого года, а во второй половине 2026 г. планируется более масштабное обновление под Vera Rubin. Кроме того, было представлено программное обеспечение под брендом Dynamo, позволяющее точно настроить существующее и будущее оборудование, сделав его более эффективным и прибыльным.
Среди прочего, на конференции Хуанг также затронул тему партнерства с компанией General Motors Co., которая добавит искусственный интеллект в автомобили, заводы и роботов нового поколения.
Агентство обратило внимание на то, что в ходе выступления Хуанг представил различные аппаратные средства, программное обеспечение и сервисы, но не сделал сенсационных заявлений для инвесторов. 18 марта к закрытию торгов в Нью-Йорке акции упали на 3,3% до $115,53. Отмечается, что в 2025 г., после двух лет стремительного роста выручки и рыночной стоимости компании инвесторов посетили сомнения в том, что «это безумие будет устойчивым». Опасения связаны с заявлением китайского стартапа DeepSeek о разработке конкурентоспособной модели ИИ с использованием лишь части ресурсов, что вызвало сомнения в оправданности темпов инвестиций в вычислительную инфраструктуру ИИ. Но крупнейшие заказчики Nvidia, в том числе Microsoft Corp. и Amazon, обязались продолжить вложения в текущем году.
В 2025 г. акции Nvidia упали на 14%, на отрицательную динамику «повлияли опасения по поводу торговых войн и возможной рецессии», отмечает Bloomberg.
В январе 2024 г. основатель компании Tesla, американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду, что в 2040-х гг. на Земле может появиться 1 млрд роботов-гуманоидов «при условии, что основы цивилизации будут стабильными».