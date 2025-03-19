Nvidia представила антропоморфного робота Groot N1

Bloomberg пишет, что Хуанг «использовал свою ежегодную конференцию разработчиков, чтобы развеять опасения по поводу того, что стоимость вычислений с использованием искусственного интеллекта выходит из-под контроля». Глава Nvidia представил более мощные чипы и сопутствующие технологии, которые, по его словам, обеспечат клиентам более четкую отдачу. В линейку вошли Blackwell Ultra (преемник флагманского процессора искусственного интеллекта Nvidia), а также дополнительные поколения, рассчитанные на 2027 г. По словам Хуанга новая линейка процессоров Blackwell Ultra появится во второй половине этого года, а во второй половине 2026 г. планируется более масштабное обновление под Vera Rubin. Кроме того, было представлено программное обеспечение под брендом Dynamo, позволяющее точно настроить существующее и будущее оборудование, сделав его более эффективным и прибыльным.