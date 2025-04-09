Интернет-трафик в России вырос за год на четверть

Объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях в 2024 г. вырос на 24,4% по сравнению с 2023 г. – со 151 521 петабайта до 188 530 петабайт. Эти данные «Ведомостям» сообщил представитель Минцифры. При этом трафик фиксированного интернета в прошлом году увеличился сразу на 28,1%. В мобильных сетях темп роста составил 14%. Абсолютные показатели трафика по сегментам собеседник не привел. В 2023 г. трафик, по данным Минцифры, вырос на 25%, а в 2022 г. – на 18% до 120 850 петабайт.