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Минэк за год насчитал более 20 000 полетов гражданских дронов

Две трети из них пришлось на эксперимент в Самарской области
Мария Арялина
Freepik
Freepik

В рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) за 2024 г. беспилотные авиационные системы (БАС) выполнили 20 674 полета в сельском хозяйстве, логистике, а также для выполнения авиационных работ (в частности, мониторинга и аэрофотосъемки). Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

При этом Волошин уточнил, что совокупно за 2022 и 2023 гг. был совершен лишь 31 полет. Столь малое количество полетов было связано с отсутствием самих бортов, пояснил представитель Минэка. «В настоящее время многие барьеры уже преодолены, несмотря на действующие ограничения на полеты в различных регионах, а также довольно сложные условия, связанные с постоянной работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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