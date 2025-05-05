Минэк за год насчитал более 20 000 полетов гражданских дронов

Минэк за год насчитал более 20 000 полетов гражданских дроновДве трети из них пришлось на эксперимент в Самарской области
В рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) за 2024 г. беспилотные авиационные системы (БАС) выполнили 20 674 полета в сельском хозяйстве, логистике, а также для выполнения авиационных работ (в частности, мониторинга и аэрофотосъемки). Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.
При этом Волошин уточнил, что совокупно за 2022 и 2023 гг. был совершен лишь 31 полет. Столь малое количество полетов было связано с отсутствием самих бортов, пояснил представитель Минэка. «В настоящее время многие барьеры уже преодолены, несмотря на действующие ограничения на полеты в различных регионах, а также довольно сложные условия, связанные с постоянной работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – добавил собеседник.