МТС подтвердила уход вице-президента Лацанича с 30 июня

Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич с 30 июня покинет компанию, сообщил «Интерфаксу» представитель МТС Дмитрий Солодовников. От имени компании он пожелал топ-менеджеру «успехов на новой позиции». Кто займет освобождающуюся должность, Солодовников не уточнил.

Неделю назад о предстоящем уходе Лацанича из МТС рассказали источники «Ведомостей». По словам трех из них, топ-менеджер мог занять должность гендиректора «Вымпелкома», российской бизнес-единицы Veon (новое название холдинга Vimpelcom Ltd.). Источник, близкий к Veon, говорил, что переговоры c Лацаничем идут не о российском подразделении холдинга. На 5 июня в МТС и сам Лацанич говорили, что заявления об уходе он еще не подписывал.