Минсвязи: перенос «закона Яровой» нецелесообразен

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 г., однако выступил за его поэтапное внедрение.

«С таким предложением выступили несколько депутатов, и законопроект о переносе на 2023 г. поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 23-й год как прямая норма нецелесообразен, мы все-таки поддержали дату вступления в силу - 1 июля 2018 г., но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия по утверждению детального плана: как все-таки эта норма будет внедряться», - сказал Никифоров.

Как писали «Ведомости», вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет – с 2018 на 2023 г. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина. Депутаты опирались на открытое письмо операторов связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2), которые оценили затраты на хранение данных в соответствии с законом в 2,2 трлн руб.