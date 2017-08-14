Верховный суд подтвердил взыскание с Dell 63 млн рублей «налога на болванки»

Верховный суд России оставил в силе решения судов, которые взыскали с российской «дочки» американской компьютерной компании Dell 63 млн руб. долгов по «налогу на болванки» в пользу Российского союза правообладателей (РСП) во главе с Никитой Михалковым. Как сообщает «Прайм», суд отклонил кассации обеих сторон, которые просили передать дело в судебную коллегию ВС по экономическим спорам.

РСП подал иск к ООО «Делл» в мае 2015 г. и потребовал взыскать с компании около 88 млн руб. долга по налогу за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, который собирается с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации в пользу правообладателей. РСП является аккредитованной государством организацией для сбора и выплаты этих денег.

Ответчик в суде заявил, что по договору с РСП от 1 августа 2011 г. перечислил союзу более 93 млн руб., исполнив полностью свои обязательства. В РСП считают, что получили не все деньги с импортера, и ссылаются на данные таможни, по которым Dell с 2010 по 2015 г. ввезла в Россию подпадающее под налог оборудование на на 18,8 млрд руб., причем о товаре на 9 млрд руб. компания РСП не сообщила.

Арбитраж Москвы в январе 2016 г. встал на сторону Dell. Суд согласился, что сбор был уплачен только за оборудование, которое используется для воспроизведения в личных целях, – ноутбуки, настольные ПК, моноблоки, планшетные ПК и смартфоны, тогда как профессиональное оборудование можно ввозить без налога.

Девятый арбитражный апелляционный суд в мае 2016 г. это решение отменил и взыскал с Dell более 80 млн руб., поскольку РСП из уточненного иска сам исключил позиции, отнесенные к профессиональному оборудованию.

Кассационная инстанция отменила приговор апелляционного суда, указав, что суд не проверил довод ответчика о пропуске срока исковой давности в части требования на 17 млн руб.

При повторном рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре снизил сумму взыскания до 63 млн руб., кассация с этим постановлением согласилась в апреле 2017 г.