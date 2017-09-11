«Коммерсантъ» сообщил о подорожании онлайн-билетов в кино

С 1 сентября билетный оператор «Рамблер.Касса» стал брать сервисный сбор 10% при онлайн-покупке билетов в кинотеатры крупнейших сетей «Синема парк» и «Формула кино», пишет «Коммерсантъ». Наценка действует как при заказе на сайтах кинотеатров, так и на входящей в Rambler & Co «Афише», «Кинопоиске» и «Яндекс.Афише». Без наценки билеты продаются только в самих кинотеатрах. По словам представителя кинотеатров Александры Артамоновой, наценка введена не сетями, а «Рамблер.Кассой».

«10% – нормальная наценка для сервиса, который позволяет сохранять время и дает удобство. Если человек не готов платить, он может купить билет в кассе», – говорит первый замгендиректора Rambler & Co Максим Тадевосян. По его словам, наценка также введена на билеты сети «Монитор» в Краснодаре.

На объединенную сеть «Синема парк» и «Формулу кино» приходится 15% всех кинозалов и 20% всех киносборов в России, говорил ранее представитель AN&N Александра Мамута, собственника активов.

Начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральной антимонопольной службы Елена Заева заявила, что обращений по поводу роста цен на билеты пока не поступало, но отметила, что «нужно внимательно изучить рынок» на предмет ограничения конкуренции.

Крупнейшими российскими операторами онлайн-бронирования билетов в кино являются «Рамблер.Касса» и «Киноход». В июне «Синема парк» и «Формула кино» перестали продавать свои билеты через последний, рассказал директор по продуктам «Кинохода» Лев Левицкий. Сервис продолжает работать с остальными крупными сетями, включая «Каро», «Киномакс», «Синема 5», «Синема стар», «5 звезд».

Источники издания говорят, что «Рамблер.Касса» договаривается и с другими киносетями о введении такой же наценки. Переговоры с несколькими участниками рынка находятся в завершающей стадии, говорит Тадевосян. Президент «Каро» Ольга Зинякова отметила, что сеть работает с обоими операторами, но большую часть билетов продает без комиссий на своем сайте.