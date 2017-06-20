Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: ФАС присмотрит за кино
Киносети «Синема парк» и «Формула кино» будут согласовывать повышение цен на билеты с ФАС
Служба признала их монополистами в некоторых городах России
- Екатерина Брызгалова
- / Ведомости
Цены на билеты в кино падают второй год подряд
Андрей Махонин / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» согласовывать с ней повышение цен на билеты более чем на 10%. Это следует из документа, опубликованного на сайте ФАС, и комментариев представителей этих сетей.
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