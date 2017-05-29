«Открытие холдинг» стал совладельцем кинотеатра «Художественный» Илья Питалев / РИА новотси

Инвестиционная компания «Открытие холдинг» выкупила 33,33% акций АО «Пионер», этой компании с декабря прошлого года передан в аренду кинотеатр «Художественный», сообщил холдинг.

На средства, которые получит компания «Пионер», будет проведена реконструкция старейшего кинотеатра Москвы, говорится в сообщении. Сумму сделки холдинг не раскрыл.

«Художественный» занимает особое место в мире кино. Кинотеатр, руку к которому приложил архитектор Шехтель и в котором немые короткометражки смотрел Лев Толстой. Это и честь, и вызов – инвестировать в культовый кинотеатр, объект культурного наследия и знакомое всем место на карте города. Мы рады быть частью этого проекта, надеемся, что с нашим участием «Художественный» станет лучшим кинокультурным центром в Москве и вернет статус первого экрана России», – цитирует холдинг председателя правления «Открытие холдинга» Алексея Карахана.

Компания АО «Пионер» была создана летом прошлого года, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 100% этой компании принадлежат A&NN Investments Александра Мамута. Этот холдинг управляет активами на сумму $2,4 млрд. «A&NN Investments Ltd. и группа «Открытие» развивают многолетние партнерские отношения: бенефициар инвестиционной компании Александр Мамут входит в состав акционеров «Открытие холдинга», – говорится в сообщении.

Кинотеатр «Художественный» – старейший кинотеатр Москвы и один из первых в мире, он был открыт в 1909 г., расположен на Арбатской площади. В конце прошлого года Мамут взял кинотеатр в аренду у правительства Москвы сроком на 20 лет. В восстановление кинотеатра он вложит 1 млрд руб. и рассчитывает окупить инвестиции за 10–12 лет.

В апреле 2017 г. Мамут выкупил вторую по величине сеть кинотеатров «Формула кино». 75% акций «Формулы кино» принадлежали А1 (инвестиционному подразделению «Альфа-групп»), остальное – у одного из основателей сети – Владимира Захарова. Выручка сети в 2016 г. составила около 6 млрд руб., говорил ранее «Ведомостям» представитель A1.

В конце марта Мамут закрыл сделку по покупке крупнейшей киносети – «Синема парк». Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что бизнесмен намерен объединить сети. Если это произойдет, Мамут получит под управление почти каждый седьмой кинозал в стране. Также Мамуту принадлежит московский кинотеатр «Пионер».