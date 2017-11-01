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Вступил в силу закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры

С 1 ноября вступил в силу закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в России информации. Владельцам таких сервисов и поисковых систем закон предписывает ограничивать доступ к такой информации. Им дается три дня для ограничения доступа через предлагаемые технические средства и программы к запрещенным сайтам. Список запрещенных ресурсов будет вести Роскомнадзор.

31 октября это ведомство по просьбам операторов связи опубликовало требования к способам ограничения доступа к информационным ресурсам. В Роскомнадзоре считают, что сформулированные требования «направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов и позволяют операторам связи максимально эффективно и с наименьшими издержками исполнять нормы закона об ограничении распространения запрещенной информации в интернете». Операторы связи будут ограничивать доступ к такой информации с помощью готовых аппаратно-программных комплексов DPI, с помощью закупки услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи либо с помощью свободно распространяемых комплексов анализа и фильтрации трафика. Закон им предстоит выполнять по обращению в Роскомнадзор МВД или ФСБ с требованием о блокировке.

Анонимайзеры Роскомндазор обещает блокировать за отказ блокировать запрещенную информацию.

Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например в банковской деятельности.

Также 31 октября Роскомнадзор сообщил, что завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями в связи со вступлением этого закона в силу. Сотрудники ведомства тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка. «В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс. Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек», - говорится в сообщении ведомства.