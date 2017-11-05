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ФАН вернули доступ к сервису Google News

Компания Google Incorporated разблокировала новости Федерального агентства новостей (ФАН) в сервисе Google News. Кроме того, в сервисе возвращен доступ к архиву ФАН за период с 2014 по 2017 г.

В сообщении агентства отмечается, что разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22.00 мск, когда российский офис Google Incorporated не работал. «Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании», — считают в агентстве.

Google News в конце октября перестал выдавать сообщения ФАН. Его связали с Евгением Пригожиным, которого подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США.

ФАН обвинило Google в политической цензуре. Издание предположило, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.