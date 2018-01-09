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Во Франции возбуждено дело об умышленном замедлении работы гаджетов Apple

Прокуратура Франции начала расследование об умышленном замедлении работы устройств Apple, сообщает Reuters со ссылкой на источник в судебных кругах. Дело в отношении корпорации было возбуждено 5 января по иску французской ассоциации потребителей HOP, выступающей под лозунгом «Остановим запланированное устаревание». Активную роль в расследовании также будет играть подразделение Минэкономики, отвечающее ща защиту прав потребителей.

Предварительное расследование может занять несколько месяцев. В зависимости от результатов, дело может быть передано в суд для более глубокого расследования или закрыто. За умышленное сокращение срока продукции для стимулирования спроса законодательство Франции предусматривает штрафы до 5% годового объема продаж.

В штаб-квартире Apple отказались комментировать расследование французских прокуроров. При этом в компании напомнили, что 28 декабря уже принесли извинения за снижение скорости работы старых iPhone из-за проблем с батареями. Тогда компания признала, что со временем аккумуляторы хуже держат заряд и в результате устройства могут выключаться. Около года назад для операционной системы iOS 10.2.1 было разработано обновление, которое позволяет во время пиковых нагрузок замедлять работу iPhone, препятствуя его неожиданному отключению. В компании заверили, что в ее планы не входило преднамеренное замедление работы гаджетов. Тогда же Apple сообщила о снижении стоимости замены аккумуляторов в моделях предыдущих поколений с $79 до $29, чтобы «вернуть доверие тех, кто начал сомневаться в намерениях» компании.

Ранее в декабре 2017 г. к Apple были поданы иски в США от пяти пользователей, обвинивших корпорацию в «бесчестном, аморальном и неэтичном» нарушении прав потребителей.