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Reuters сообщил о потере запущенного Space Х секретного спутника США

Секретный разведывательный спутник США под кодовым названием Zuma, запущенный 8 января ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал, не смог достичь расчетной орбиты, и был утерян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Спутник, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени Falcon 9 и, предположительно, разбился или погрузился в море, рассказали собеседники агентства.

Источники исходят из того, что спутник «списан с баланса». За выбор Falcon 9 в качестве ракеты-носителя отвечала Northrop Grumman. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, но никаких указаний на саботаж или другие помехи нет, отметили собеседники.

В SpaceX заявили, что миссии подобного рода не комментируют, но отметили, что «Falcon 9 функционировал нормально». Предназначение спутника и агентство, в интересах которого он был запущен, не раскрывалось.

Ранее CNN сообщала о том, что спутник вышел на низкую околоземную орбиту. Первая многоразовая ступень совершила успешную посадку. О потере спутника первой написала The Wall Street Journal.