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Разгонный блок Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy компании SpaceX разбился во время посадки, сообщает The Verge со ссылкой на заявление основателя компании Илона Маска.

На разгонном блоке сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в Атлантический океан. Планировалось, что ускоритель приземлится на плавучую платформу.

Два боковых ускорителя после пуска ракеты совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал.

7 февраля самая мощная ракета в мире Falcon Heavy стартовала с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В качестве полезной нагрузки ракета отправила в космос автомобиль Маска Tesla с манекеном космонавта. Автомобиль будет выходить на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса.

Президент США Дональд Трамп поздравил Маска и SpaceX с успешным пуском.

Как прошел пуск Falcon Heavy