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Новые эпизоды «Звездных войн» снимут создатели «Игры престолов»

Съемкой новых эпизодов «Звездных войн» займутся продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Дэниел Бретт Уайсс, работавшие над «Игрой престолов», говорится на официальном сайте саги. Они приступят к созданию нового фильма после завершения «Игры престолов». Ожидается, что последний сезон сериала выйдет в 2019 г.

Ранее сообщалось, что компания Disney и принадлежащая ей Lucasfilm решили снять четвертую трилогию «Звездных войн». Режиссером будет Райан Джонсон, снявший восьмую часть киносаги «Звездные войны: Последние джедаи».

В четвертой трилогии будут совершенно новые персонажи из неизведанных ранее уголков галактики, говорили создатели. Когда выйдут новые серии, пока не сообщается.

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