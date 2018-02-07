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В московском метро сломались автоматы по продаже билетов

В московском метро случился сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом сообщила пресс-служба метро.

Часть автоматов не работает, говорится в сообщении. Однако не уточняется – где именно. При этом билет можно купить в кассе, напоминает пресс-служба. «Мы работаем над устранением неполадок», – отмечается в сообщении.

В усиленном режиме работают кассы метро, говорится в сообщении. Кроме того, на загруженных станциях дополнительно работают мобильные кассиры и экспресс-кассы, отмечается там же.

Жители Москвы активно жалуются на поломку билетных автоматов в соцсетях. Например, один из пользователей Twitter указывает на то, что кассы в метро не справляются с потоком посетителей. Из-за поломки автоматов у них скопились огромные очереди. По словам другого пользователя, автоматы не работают уже не первый день.

По состоянию на 16.30 мск работа всех автоматов по продаже билетов восстановлена, сообщила пресс-служба метрополитена. Собрана специальная комиссия для анализа произошедшего, отметили там же.

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