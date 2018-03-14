Google запретит рекламу криптовалют
Google с июня 2018 г. вводит запрет на рекламу криптовалют, говорится в сообщении компании.
Ограничение коснется рекламы непосредственно криптовалюты и связанного контента - ICO, криптокошельков, обмена криптовалют, советов по торговле и бинарных опционов.
Реклама валютных фьючерсов и некоторых других финансовых товаров будет доступна после сертификации только в отдельных странах. Сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.
В конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов запретил Facebook. Компания заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения. В то же время основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты и соответствующие технологии шифрования важным трендом.