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Broadcom отозвала предложение о покупке Qualcomm после блокирования сделки Трампом

Сингапурский производитель полупроводников Broadcom отозвал предложение о покупке американского производителя микрочипов Qualcomm из-за блокирования сделки президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Принимая решение о запрете сделки, Трамп сослался на интересы национальной безопасности США. Трамп подчеркнул, что полученные им сведения свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, говорится в указе президента США.

Broadcom «разочарована таким исходом», отмечается в сообщении. Broadcom также отозвала список независимых кандидатов в совет директоров Qualcomm. Акционеры американской компании должны были рассмотреть документ на ближайшем собрании.

«Broadcom продолжит двигаться вперед в процессе смены юрисдикции и, как планировалось, проведет специальное собрание акционеров 23 марта 2018 г.», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Broadcom рассматривала возможность переноса штаб-квартиры из Сингапура в США. По условиям сорвавшейся сделки сингапурская компания должна была получить контроль над Qualcomm. Сделка оценивалась в $117 млрд. Стороны планировали ее закрыть в начале апреля.

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