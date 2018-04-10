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Facebook решила платить за информацию об утечках данных пользователей

Соцсеть Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках данных пользователей, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге Facebook. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания может заплатить порядка $40 000, следует из сообщения.

«Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях либо для оказания политического влияния», - написал он. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

Если сообщение о злоупотреблении данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.

Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США перед слушаниями в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что из-за недостаточно строгой защиты личных данных британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать профили 87 млн пользователей соцсети Facebook. Затем они были использованы в президентской кампании Дональда Трампа.