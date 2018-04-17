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На французском острове нашли фрагмент ракеты SpaceX

На французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане (регион Бретань), двое фермеров нашли часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.

Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел.

Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.

SpaceX 31 марта успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium. Это был 51-й пуcк Falcon 9 по счету. Ракету запустили с авиабазы Вандерберг (Калифорния). При запуске была вторично использована первая ступень ракеты.