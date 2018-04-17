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Пользователи рунета пожаловались на сбои в работе Twitter

Социальная сеть Twitter работает с перебоями, пожаловались пользователи рунета. Сбои в работе Twitter начали в 16.50 мск. Корреспонденты «Ведомостей» убедились, что перестала работать версия социальной сети в десктопе. При заходе в Twitter на компьютере сайт сервиса выдает ошибку «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние». Также в приложении перестали загружаться твиты, жалуются пользователи.

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Но массированная блокировка коснулась и мессенджера Viber – некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber, говорила «Ведомостям» представитель мессенджера. Во вторник по состоянию на 15.00 мск Viber работает без перебоев, сообщил представитель Роскомнадзора.

Связаны ли перебои в работе Twitter с попытками Роскомнадзора заблокировать на территории России мессенджер Telegram, пока неизвестно.