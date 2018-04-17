Новости
Технологии
Новости

Пользователи рунета пожаловались на сбои в работе Twitter

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Социальная сеть Twitter работает с перебоями, пожаловались пользователи рунета. Сбои в работе Twitter начали в 16.50 мск. Корреспонденты «Ведомостей» убедились, что перестала работать версия социальной сети в десктопе. При заходе в Twitter на компьютере сайт сервиса выдает ошибку «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние». Также в приложении перестали загружаться твиты, жалуются пользователи.

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Но массированная блокировка коснулась и мессенджера Viber – некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber, говорила «Ведомостям» представитель мессенджера. Во вторник по состоянию на 15.00 мск Viber работает без перебоев, сообщил представитель Роскомнадзора.

Связаны ли перебои в работе Twitter с попытками Роскомнадзора заблокировать на территории России мессенджер Telegram, пока неизвестно.

Технологии
Новости

На французском острове нашли фрагмент ракеты SpaceX

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане (регион Бретань), двое фермеров нашли часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.

Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел.

Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.

SpaceX 31 марта успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium. Это был 51-й пуcк Falcon 9 по счету. Ракету запустили с авиабазы Вандерберг (Калифорния). При запуске была вторично использована первая ступень ракеты.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Apple собралась запустить новый сервис платной подписки на статьи СМИ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple собирается интегрировать недавно приобретенный сервис электронной подписки на журналы Texture в сервис Apple News и запустить премиум-подписку, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, компания хочет получать больший доход от онлайн-контента. Новый сервис позволит ей зарабатывать на подписке на СМИ так же, как сервис Apple Music, подписку на который компания продает в США за $9,99 в месяц, пишет Bloomberg.

Онлайн-сервис Texture позволяет за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 изданий, таких как People, New Yorker, National Geographic, Vogue. О том, что его новым владельцем стал производитель iPhone, было объявлено в марте. По словам одного из источников Bloomberg, после закрытия сделки Apple сократила не менее 20 сотрудников Texture (до этого в компании работали около 100 человек).

По информации источников, обновленное приложение Apple News станет доступно клиентам со следующего года, часть доходов от подписки будут получать издатели журналов. Официально Apple не комментирует эту информацию.

В октябре 2011 г. Apple выпустила Newsstand - мобильное приложение, встроенное в iOS на устройствах iPad, iPhone и iPod touch. Оно позволяет скачивать электронные версии газет и журналов. В 2015 г. компания запустила сервис Apple News. Это приложение позволяет узнавать новости на любом мобильном устройстве. Речь идет как о печатных изданиях, так и о цифровых медиа. Приложение отбирает и показывает пользователю информацию, основываясь на его интересах.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Ильюшин финанс» отказалась от иска на 3 млрд рублей к «Авиастар-СП»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ОАО «Ильюшин финанс ко.» (ИФК) к АО «Авиастар-СП». Сумма претензий составляла 3,26 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Производство прекращено из-за отказа ИФК от заявленных требований.

Представитель пресс-службы ИФК пояснил, что в марте 2018 г. компания подала иск в суд с требованием взыскать с «Авиастар-СП» около 3,26 млрд руб. «На эту сумму компания требовала уменьшить цену за 7 приобретенных у "Авиастара" пассажирских и грузовых Ту-204», - уточнил он. По его словам, претензия касалась того, что производитель вместо заявленного в договоре ресурса самолетов в 25 000 посадок гарантировал только 8000. Решение об урегулировании конфликта теперь решается на внутрикорпоративном уровне, так как обе компании входят в ОАК, добавил он.

АО «Авиастар-СП» занимается производством транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, а также предоставляет сервисное обслуживание транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-президента Армении избрали на пост премьер-министра на фоне протестов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Парламент Армении избрал бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром республики, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, за Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против него выступили лишь 17.

Саргсян был единственным кандидатом, уточняет ТАСС. На этот пост бывшего президента выдвинули фракции правящей Республиканской партии и коалиционного партнера – партии «Дашнакцутюн».

Выдвижение Саргсяна на пост премьер-министра сопровождают акции протеста, за которыми стоит оппозиция. Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники блокировали движение в центре Еревана. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о незаконной организации и проведении митингов. В результате столкновений с полицейскими пострадали как минимум 46 человек.

Саргсян был президентом Армении 10 лет – с 2008 по 2018 г. В апреле этого года в Армении прошла инаугурация нового президента Армена Саркисяна.

Что происходит в Армении

Политика
Новости

Меркель заявила о солидарной ответственности России за химатаку в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские власти разделяют ответственность с правительством Сирии за предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы знаем, что относительно атаки ядовитым газом в Сирии Россия, как союзник [президента Башара] Асада, разделяет ответственность. В этом нет никаких сомнений, в то же время важно продолжать диалог с Россией», – сказала Меркель (цитата по Reuters) на пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Меркель добавила, что рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в обозримом будущем. Ранее лидеры государств в телефонном разговоре выразили готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по правительственным объектам в Сирии, которые связаны, по данным союзников, с программой химического оружия страны. Атака стала ответом на предполагаемое применение 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте химического оружия против оппозиционных Асаду сил. Сирия назвала сообщения о химатаке недостоверными. Российское Минобороны заявило об отсутствии следов химоружия в Думе. Москва также заверила, что сирийские власти уничтожили все запасы боевых отравляющих веществ. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пригороде Дамаска из 70 погибших от обстрела у 43 были обнаружены признаки химического отравления, а 500 человек с аналогичными симптомами были доставлены в больницы.

Меркель сочла военный удар союзников по Сирии соразмерным и необходимым для поддержания международного бойкота применению химического оружия и предостережения сирийских властей от дальнейшего применения боевого яда. Путин в телефонном разговоре с Меркель назвал атаку коалиции актом агрессии и нарушением международного права.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил об ответственности за гибель людей в результате химатаки в Думе России и Ирана, поскольку руководство стран поддерживает режим Асада. Позже Трамп подчеркнул, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

Технологии
Новости

Роскомнадзор проверит сообщения о блокировке добросовестных сайтов из-за Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор открыл «горячую линию» для того, чтобы помешать распространению ложных сообщений в интернете в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России. Об этом говорится в сообщении ведомства. Сайт ведомства на момент публикации был недоступен.

«Роскомнадзор создал "горячую линию" с целью противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram», - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что электронный адрес «горячей линии» - hotlinerkn@rkn.gov.ru. Ведомство отметило, что все присланные сообщения будут проверяться, при необходимости на них дадут ответ публично.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать на территории России мессенджер Telegram по решению Таганского суда. В результате ведомство заблокировало собственные IP-адреса мессенджера и IP-адреса Amazon и Google, куда мигрировал Telegram. Число заблокированных ресурсов растет. Об этом говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Позже некоторые организации, работавшие с облачными серверами зарубежных технологических компаний, рассказали о проблемах в работе своих ресурсов. На сбои, в частности, пожаловались курьерская служба «Птичка», Viber и школа SkyEng. Пресс-служба ведомства сообщила »Ведомостям», что на 15:00 17 апреля сайты перечисленных компаний «работают в штатном режиме».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атакам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора во вторник подверглись DDoS-атакам. Первые атаки были зафиксированы ночью и утром, рассказал «Ведомостям» представитель службы.

О том, что сайт Роскомнадзора во вторник работает с перебоями, утром сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пользователей. При открытии сайта ведомства появлялась надпись: «Не удается получить доступ к сайту», уточняло агентство. Первые атаки удалось успешно отразить, отмечал представитель Роскомнадзора.

Но на момент публикации новости сайт Роскомнадзора был по-прежнему недоступен. Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что сайт снова оказался под DDoS-атакой. По его словам, специалисты службы и «Ростелекома» предпринимают меры для отражения атаки.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram. Служба уже заблокировала более 15,8 млн Ip-адресов, свидетельствуют данные сервиса для мониторинга блокировок IP-адресов 2018.schors.spb.ru. Действия Роскомнадзора уже привели к блокировке других ресурсов. Например, пострадали онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер-конкурент.

10 самых безопасных мессенджеров

Финансы
Новости

Греф оценил потери банков от вызванной санкциями рыночной волатильности

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спровоцированная санкциями США волатильность российского финансового рынка стоила банкам 80-100 млрд руб., сообщил журналистам президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал и на финансовый результат, и второе – на облигации», – сказал он (цитата по ТАСС). Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал Сбербанка, констатировал Греф. Тем не менее в сложившейся ситуации Сбербанк не намерен пересматривать прогноз по приросту кредитов и средств клиентов, указал руководитель госбанка.

После объявления минфином США 6 апреля санкций против российского бизнеса фондовый рынок России обрушился, а курс рубля начал ослабевать, дополнительный негативный эффект оказало усиление напряженности в Сирии. 17 апреля рынок растет, отыгрывая падение. Этому способствовало решение администрации США Дональда Трампа отложить введение новых антироссийских санкций.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман ГрефФото

Выбор редактора
Новости

Лондон сообщил об отравлении Скрипалей жидким ядом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нервно-паралитическое отравляющее вещество, которое использовали для отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено «в жидкой форме». Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с отравляющим веществом. Это произошло 4 марта.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. Российская сторона отрицает эти обвинения, настаивая, что все химическое оружие уничтожила в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Великобритания 13 апреля раскрыла также часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Они содержались в письме советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Британские власти пришли к выводу, что Россия отслеживала электронную переписку Скрипалей не менее пяти лет.

По словам Седвилла, киберспециалисты ГРУ шпионили за электронной почтой Юлии Скрипаль как минимум с 2013 г. «В течение последнего десятилетия Россия производила и хранила небольшое количество яда "Новичок" в рамках этой программы», - подчеркивалось в сообщении.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Греф сообщил об отсутствии проблем у UC Rusal с обслуживанием долга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Попавшая под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски не обращалась за помощью к Сбербанку, у компании нет проблем с обслуживанием долга, рассказал журналистам президент – председатель правления госбанка Герман Греф.

Введенные в отношении UC Rusal санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с крупнейшим российским производителем алюминия, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компании. После попадания в черный список минфина США (SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку.

UC Rusal должна Сбербанку $4,2 млрд. У госбанка возникает риск того, что он, как контрагент компании из санкционного списка, может попасть под те самые вторичные американские санкции за существенные финансовые транзакции.

Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) – в долларах. После попадания под санкции компания объявила о риске технического дефолта «в отношении некоторых кредиторов и облигационных займов». Ограничительные меры подразумевают возникновение проблем с любыми с долларовыми платежами – каждый платеж в долларах проходит через территорию США с участием банков-контрагентов, которым будет нельзя иметь дела с компанией.

Совокупный размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций, составляет менее 2,5% активов, говорил «Ведомостям» зампред правления банка Александр Морозов. По его словам, требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям из санкционного списка. Греф отметил журналистам, что на данный момент качество активов компаний, подпавших под американские санкции, не вызывает опасений Сбербанка.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало замыкание в проводке светодиодного светильника, рассказал директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там», – заявил Еникеев. По его словам, у светильника был рассеиватель, он оплавился, и огненные капли упали в яму с поролоном в игровой зоне. Однако окончательную версию озвучит Следственный комитет, подчеркнул Еникеев.

О том, что возгорание в «Зимней вишне» произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши, писал «Коммерсантъ» 16 апреля со ссылкой на источник. По данным газеты, автоматические выключатели, которые защищают от замыканий и перегрузки, не сработали. Сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке, рассказывали источники издания.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России прошел день общенационального траура. После происшедшего губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото