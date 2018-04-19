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Минкультуры предложило снять фильм или сериал о событиях в Донбассе

События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал, считает заместитель министра культуры Владимир Аристархов. «Подобно тому, как уже создан фильм про Крым, нам необходим фильм или сериал про Новороссию», — сказал Аристархов, выступая на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» (цитата «Интерфакса»).

Замминистра отметил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Фонда кино и Минкультуры и в ведомстве ждут предложений от сценаристов. «Мы ждем талантов, мы ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий, а сценарий мы вынесем на экспертный совет. Пока такого сценария у нас нет, мы ждем и надеемся, что такое хорошее кино должно быть создано», — сказал Аристархов.

Фонд кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) был создан в 1995 г. Он оказывает поддержку организациям, осуществляющим производство и прокат, показ и продвижение российских фильмов, говорится на сайте фонда.

В 2018 г. Фонд кино профинансирует 17 фильмов, при этом 14 из них - на безвозвратной основе. В список вошли фильмы производства «ВБД групп», «Дирекции кино», «Арт пикчерс студии», «Кинокомпании СТВ», «Нон-стоп продакшн» и других компаний. Финансирование на безвозвратной основе, например, получат фильмы «Повелитель ветра», «Притяжение-2», «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и наследница престола», «Урфин Джюс - 2», «Ошибка 102», «Мастер и Маргарита», «Елки-7».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 г., после госпереворота на Украине. 6 апреля 2014 г. жители Донбасса, не согласные с политикой властей, захватили несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На следующий день было объявлено о суверенитете Донецкой народной республики, а 27 апреля провозглашена Луганская народная республика.

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