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Россия компенсирует Анголе потерянный спутник и построит новый

Россия компенсирует Анголе потерю спутника связи Angosat-1, выведенного на орбиту российской ракетой в конце прошлого года, предоставлением частот на своих спутниках связи, сообщило ФГУП «Космическая связь». «Мы подтверждаем, что по большей части это ресурс государственного предприятия «Космическая связь», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы госпредприятия.

Взамен потерянного Ангола закажет в России еще один усовершенствованный спутник связи Angosat-2. «Ангола может начать строить [сети связи] уже завтра без дополнительных расходов... [новый спутник] получит большую емкость и будет совершеннее предшественника», – заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. По его словам, ангольская сторона получит частоты 216 МГц в C и 216 МГц в Кu-диапазонах.

Информационное агентство Angop со ссылкой на да Роша сообщило в понедельник, что спутник связи Angosat-1 признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным. До сих пор РКК «Энергия», изготовившая спутник, не признавала его окончательно потерянным.

Первый телекоммуникационный спутник Анголы Angosat-1 был запущен 26 декабря прошлого года с Байконура ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 г., пока аппарат не ушел из зоны радиовидимости с территории России. Возможные причины аварии не назывались.

Angosat – совместное предприятие Анголы и России, созданное в 2009 г. Оно уже построило центр спутниковой связи близ столицы Анголы Луанды.