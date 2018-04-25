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Airbus и Dassault договорились о разработке конкурента американскому истребителю F-35

Конкурирующие европейские компании - франко-германская Airbus (производит истребитель Eurofighter) и французская Dassault (истребитель Rafale) - договорились о совместной разработке нового европейского истребителя, передает BBC. Перспективная боевая воздушная платформа (Future Combat Air System, FCAS) должна заменить оба европейских истребителя к 2040 г.

«Альянс призван закрепить европейский суверенитет и технологическое лидерство в области военной авиации», - говорится в сообщении. Компании констатируют, что участие в проекте Великобритании будет зависеть от условий Brexit - выхода страны из ЕС. Британская BAE Systems является ключевым поставщиком авионики для консорциума Eurofighter.

Президент Dassault Эрик Траппье заявил, что FCAS не будет копией американского истребителя пятого поколения F-35, а превзойдет его по основным параметрам. Сейчас производитель F-35 Lockheed Martin пытается продать этот истребитель Германии. «Мне не кажется, что закупка готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии [Европы]», - отметил Траппье.

Ни облика нового истребителя, ни точных требований к нему пока нет, однако известно, что программа FCAS будет включать создание тяжелого беспилотника, распределенных малых дронов, новой крылатой ракеты и продвинутых систем связи и управления. Первый летный прототип истребителя должен взлететь в 2025 г.