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Airbus и Dassault договорились о разработке конкурента американскому истребителю F-35

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Конкурирующие европейские компании - франко-германская Airbus (производит истребитель Eurofighter) и французская Dassault (истребитель Rafale) - договорились о совместной разработке нового европейского истребителя, передает BBC. Перспективная боевая воздушная платформа (Future Combat Air System, FCAS) должна заменить оба европейских истребителя к 2040 г.

«Альянс призван закрепить европейский суверенитет и технологическое лидерство в области военной авиации», - говорится в сообщении. Компании констатируют, что участие в проекте Великобритании будет зависеть от условий Brexit - выхода страны из ЕС. Британская BAE Systems является ключевым поставщиком авионики для консорциума Eurofighter.

Президент Dassault Эрик Траппье заявил, что FCAS не будет копией американского истребителя пятого поколения F-35, а превзойдет его по основным параметрам. Сейчас производитель F-35 Lockheed Martin пытается продать этот истребитель Германии. «Мне не кажется, что закупка готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии [Европы]», - отметил Траппье.

Ни облика нового истребителя, ни точных требований к нему пока нет, однако известно, что программа FCAS будет включать создание тяжелого беспилотника, распределенных малых дронов, новой крылатой ракеты и продвинутых систем связи и управления. Первый летный прототип истребителя должен взлететь в 2025 г.

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Политика
Новости

Власти Армении опровергли отставку и.о. премьера Карапетяна

Ведомости
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Арама Араратяна. »Сообщения об отставке Карапетяна не соответствуют действительности», - написал Араратян в Facebook.

О том, что Карапетян подал в отставку, написал один из лидеров оппозиции, член фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», - сообщил он в своем Facebook.

17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных и многолюдных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна,первый вице-премьер Карапетян.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никола Пашинян требует отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.

В Ереване возобновились протесты

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Политика
Новости

Конституционный суд требует ужесточить наказание за бегство пьяных водителей после ДТП

Ведомости
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Конституционный суд обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство в течение года. На это время будет сохранен существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 статьи 264 УК (определяет, что пьяным признается водитель, как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу.

Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими.

Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, однако потом сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что не превышал скорость и за рулем был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики. Однако Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к статье 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным, заслуживающими внимания. В итоге Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд. По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.

Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости, поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.

В каких городах России самые плохие дороги

Финансы
Новости

Росфинмониторинг обнаружил в офшорных досье махинации российских чиновников

Ведомости
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Росфинмониторинг изучил «панамское» и «райское досье», обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – рассказал Чиханчин (цитата по "РИА Новости"). – Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». Чиханчин отметил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

«Панамское досье» появилось после утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca, предоставляющей услуги по регистрации офшоров. Из оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) бумаг стало известно об офшорах, которые контролировали, например, полные тезки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виолончелиста Сергея Ролдугина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и других чиновников и парламентариев, а также 16 российских долларовых миллиардеров.

Основой для «райского досье» стали документы бермудской юридической компании Appleby. Они указали на наличие офшоров у тезок миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Юрия Мильнера, Алишера Усманова, Леонида Михельсона, бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной и других лиц.

Финансы
Новости

ВТБ отметил рост валютно-обменных операций в четыре раза после санкций США

Ведомости
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Клиенты ВТБ после объявления новых санкций США в начале апреля увеличили объем валютно-обменных операций в четыре раза в отдельные дни - до $200 млн в день. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«После объявления нового пакета ограничений в адрес граждан РФ и предприятий действительно была такая тревожная ситуация. Во что она вылилась у нас в рознице, если говорить о физических лицах. У нас объем валютно-обменных операций в целом - и наличных, и безналичных - вырос в четыре раза», - подтвердил Печатников.

Топ-менеджер банка заметил, что такой показатель - «ничто», поскольку речь идет всего о $200 млн в день на всю страну. Из них на наличные операции пришлось всего 9%, добавил Печатников. Банкир призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, обычно валютно-обменные операции составляют $50 млн в день.

По мнению зампреда ВТБ, рост объема операций обусловлен не столько тревожными настроениями, сколько новыми возможностями, которыми воспользовались клиенты, продав валюту по высокому курсу. Сейчас ситуация стабилизировалась, заключил Печатников.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 16 апреля сообщила, что финансовый рынок продемонстрировал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений». «В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла», - признала она. В то же время, по словам представителя регулятора, это не нарушило работу рынков.

Кто попал под санкции США

Авто
Новости

ГИБДД попросила передать ей контроль за техосмотром автобусов

Ведомости
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Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД) попросила возложить на нее обязанности по контролю за проведением технического осмотра автобусов. Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

С таким предложением ГИБДД обратилась к руководству МВД. «...Чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов. Потому что мы видим после ДТП, насколько они в хлам убитые перевозят людей», - пояснил Черников (цитата по «Интерфаксу»).

В начале апреля Черников говорил, что ГИБДД подготовила вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на российских дорогах. Документом предлагается ввести алкозамки, блокирующие зажигание при опьянении водителя, а также изучить возможность выдачи временных прав.

В январе стратегию «нулевой смертности» одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до европейского уровня - четыре человека на 100 000 населения, а к 2030 г. - приблизиться к нулевой. В прошлом году в ДТП на российских дорогах гибли 13 человек на 100 000 населения.

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Политика
Новости

Тулеев назвал своего преемника назначенцем Москвы

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У Амана Тулеева, ушедшего в отставку с поста губернатора Кемеровской области после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», было трое преемников из Кузбасса, а с нынешним исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым он даже не знаком. Об этом сам Тулеев сегодня рассказал депутатам облсовета Кемеровской области, сообщил сайт областного парламента.

«Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху, – заявил экс-губернатор. – В то же время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их по понятным причинам я называть не могу».

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля, но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата облсовета. Через неделю – 10 апреля – Тулеев был избран председателем кемеровского облсовета. Пост в облсовете был гарантирован Тулееву как компенсация за уход из губернаторов и пожар в «Зимней вишне» не отменил эти договоренности, пояснил тогда человек, близкий к администрации президента.

Врио губернатора был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, занявший этот пост в начале марта. 5 апреля с ним встретился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что Кузбассу нужна эффективная власть, поскольку он, по оценкам правительства, занимает лишь 73-е место по эффективности руководящей команды. Внеочередные выборы губернатора пройдут в сентябре одновременно с выборами в облсовет.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали о переговорах держателей бондов UC Rusal с минфином США

Ведомости
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Владельцы облигаций UC Rusal на $1,6 млрд просят минфин США ослабить ограничения в отношении бумаг попавшей под санкции компании для возможности выхода из актива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции против UC Rusal Олега Дерипаски в том числе предусматривают обязательство американских инвесторов избавиться от бумаг компании до 7 мая. Однако держатели бондов ирландской «дочки» на $1,6 млрд не могут продать бумаги, поскольку компания-эмитент не включена в генеральную лицензию № 13 минфина США.

По данным агентства, инвесторы провели встречи с OFAC (департамент минфина по контролю за иностранными активами) и попросили чиновников разрешить торги бумагами до и после 7 мая.

Ранее минфин США пошел на смягчение ограничений в отношении UC Rusal: контрагентам дали дополнительное время для прекращения сотрудничества с компанией до 23 октября. Также ведомство сообщило о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Послабления минфина не предполагают размораживание активов лиц, оказавшихся под санкциями и заблокированных к 23 апреля. Однако UC Rusal может использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности, следует из документа.

Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) – в долларах. Санкции отрезают компанию от финансовой системы США, а контрагентам запрещают вести с ней деловые отношения.

Экономика
Новости

Ткачев поддержал ограничение импорта товаров из США

Ведомости
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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддерживает новые ответные санкции против США, позволяющие ограничить импорт американских товаров.

«В принципе, по-человечески, конечно, я поддерживаю эти инициативы, – сказал Ткачев журналистам (цитаты по "Интерфаксу"). – Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем».

Подготовленный Госдумой законопроект об ответных санкциях против США предлагает наделить правительство правом ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, сырья, лекарств (кроме препаратов, не имеющих российских аналогов), алкоголя, табака и прочих американских товаров.

Сейчас импорт продовольствия из США и европейских стран ограничен введенным Россией в 2014 г. эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

Доход вице-мэра Москвы Ликсутова за год увеличился в 32 раза

Ведомости
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Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заработал за 2017 г. 219,7 млн руб. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на сайте мэрии Москвы.

В собственности у Ликсутова автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. Кроме того, чиновник владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 кв. м, а также жилым домом площадью 2129,5 кв. м и двумя нежилыми помещениями - 234,5 и 192 кв. м.

Согласно декларации у него есть двое несовершеннолетних детей. У каждого из них в пользовании указана квартира площадью 106,8 кв. м.

За 2016 г. Ликсутов заработал 6,8 млн руб. Таким образом, за год ему удалось увеличить свой доход почти в 32 раза. Однако в прошлом году чиновник задекларировал больше имущества: помимо заявленной в этом году собственности у него были квартира площадью 178,6 кв. м, два машино-места, автомобиль Mercedes-Benz CL 550 и еще два мотоцикла - Aprilia Sportcity 250 и Aprilia Scarabeo 125. В новой декларации этого имущества нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2017 г. заработал 6,5 млн руб. - такой же доход он декларировал и за 2016 г., и за 2015 г. В собственности у мэра только гараж. В его декларации также указана квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м. Сведений о родственниках в декларации у мэра Москвы нет.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Бизнес
Новости

В России открылся первый завод по производству картофеля фри

Ведомости
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Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри. Об этом говорится в сообщении российского McDonald’s, который будет основным покупателем продукции этого предприятия. Завод полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию, считает McDonald’s.

Это первый завод в России по производству картофеля фри, уточняет McDonald’s. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб., на полную мощность он выйдет к концу 2019 г. и будет перерабатывать 200 000 т картофеля в год.

«Белая Дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. Партнерами должны были выступить Европейский банк реконструкции и развития и голландский производитель картофеля Farm Frites, но потом они отказались участвовать в проекте. Голландская Lamb Weston присоединилась к «Белой даче» в 2016 г., и строительство завода возобновили.

В России уже пытались построить завод по производству картофеля фри «Экофрио», однако он был перепрофилирован на выпуск картофельных хлопьев, а в итоге его закрыли из-за проблем с очистными сооружениями, писал журнал «Агроинвестор».

Как McDonald's открывался в России

Политика
Новости

Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате

Ведомости
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Брату бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова и бывшему вице-президенту компании Сергею Хачатурову предъявили обвинения в растрате, сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-владельца »Росгосстраха» Алексея Мельникова. До этого фигурант проходил по делу в статусе подозреваемого.

«Никаких изменений в сути и аргументации ранее озвученных обвинений не произошло», – отметил Мельников.

Хачатуров-младший был арестован 19 апреля. Его обвиняют в хищении принадлежащего «РГС активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил адвокат. В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, отмечал Мельников: «Если есть спор – надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд – туда, кстати, пока никто не обращался».

По делу была также задержана и отправлена под домашний арест акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская. По мнению следователей, она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций «Росгосстраха».

«Росгосстрах» перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «ФК Открытие» в 2017 г. Убытки «Росгосстраха» за тот же год составили 55,6 млрд руб. по РСБУ. Нынешний председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Коммерсанту», что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». По его мнению, менеджмент абсолютно ничего не сделал за 10 лет. Задорнов подчеркивал, что проблемы страховой компании связаны с ошибками в государственном регулировании рынка ОСАГО. Хачатуров претензии отвергал.

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