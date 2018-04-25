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Xiaomi решила ограничить рентабельность устройств перед IPO

Китайский производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi пошел на необычный шаг перед IPO, при котором рассчитывает на оценку в $100 млрд, пишет Financial Times.

Речь идет о «бессрочном ограничении чистой рентабельности для всей линейки устройств на уровне 5%», говорится в сообщении компании.

Тем самым Xiaomi, которая продает себя как «китайская Apple», сигнализирует о ставке на прибыль и выручке от сервисов и приложений, отмечают эксперты. Кроме того, текущая чистая рентабельность компании существенно ниже 5%. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года Xiaomi заработала лишь $2 с каждого устройства. Bloomberg оценивает среднюю стоимость устройств примерно $200, то есть чистая рентабельность составила всего 1%.

Для сравнения: Apple и Samsung, цены на устройства которых существенно выше, заработали соответственно $151 и $31 на каждом отгруженном смартфоне, а лидер китайского рынка Huawei - $15.

Xiaomi близка к подаче заявки на листинг в Гонконге. Кроме того, она собирается разместить депозитарные расписки для инвесторов в материковом Китае. IPO компании может стать крупнейшим с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 г. - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi выставит на продажу.

Китай в обозримом будущем ждет целая череда многомиллиардных IPO: о выходе на открытый рынок говорят также сервисы вызова такси Didi Chuxing и Meituan Dianping, онлайн-ритейлер Melishuo и несколько других компаний.