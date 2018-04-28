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Qiwi сравнила Роскомнадзор со «слоном в посудной лавке» из-за блокировки Telegram

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Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, которые приводят к массовым сбоям в работе различных сайтов, наносят ущерб «всем, кроме Telegram», заявила пресс-служба Qiwi.

Компания считает, что любые решения, которые ограничивают развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения. Кроме того, должны оцениваться последствия для бизнеса, следует из сообщения.

Сложившаяся с мессенджером ситуация, по мнению компании, требует сделать выводы о рациональности запретов и блокировок. «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», - подчеркивается в сообщении Qiwi.

Компания выступила за свободный рунет, а также против цифрового неравенства и ограничений доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», - заключили в Qiwi.

Пользователи Qiwi ранее столкнулись с последствиями блокировок IP-адресов Google. Роскомнадзор начал их блокировать, опасаясь, что Telegram с помощью этих адресов может обходить блокировку. На сайте Qiwi, в частности, не работал сервис ReCaptchа, с помощью которого обеспечивается безопасность входа.

«В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Наши специалисты работали над решением проблемы и в итоге за ночь сделали свою капчу», - отметили в компании.

Ранее против любых ограничений доступа в интернет высказались представители «Яндекса», «В контакте» и «Одноклассников».

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Бизнес
Новости

Кремль не увидел у акционеров UC Rusal желания «пойти по пути национализации»

Ведомости
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В Кремле не рассматривают национализацию UC Rusal в качестве меры спасения компании от американских санкций. Об этом журналистам в субботу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дело в том, что мы не видели желания собственников пойти по пути национализации», — добавил представитель Кремля. Важно учитывать не только желание государства, но и собственников, отметил Песков.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 24 апреля заявил, что государство не исключает выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, но предметно этот вопрос пока не обсуждался. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что вопрос национализации компаний, попавших под американские санкции, можно обсуждать лишь в том случае, «если сами владельцы компаний предложат». 

Накануне, 27 апреля, Дерипаска принял решение снизить долю в En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, ниже 50%. Бизнесмен также согласился покинуть совет директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.

Решение было принято после того, минфин США заявил, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. В то же время 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» остановит конвейер до середины мая

Ведомости
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«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей до середины мая. Сотрудники компании уходят в плановый корпоративный отпуск с 3 по 10 мая. Вместе сконцерном производство также приостанавливает автозавод LADA Ижевск. Об этом говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа».

«В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей», - уточняется в сообщении.

 Компания подготовила достаточный запас автомобилей LADA, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.

В свою очередь совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти - «GM-АвтоВАЗ» - также приостановит производство машин на период майских праздников и корпоративного отпуска, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СП. «Остановка конвейера продлится с 30 апреля по 13 мая включительно», - уточнил представитель «GM-АвтоВАЗ».

Оба тольяттинских предприятия - ПАО «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» - как правило, уходят в корпоративный отпуск вместе. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляемых ему «АвтоВАЗом».

«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross

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Бизнес
Новости

«Северсталь» объявила о покупке шести Superjet

Интерфакс
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ООО «Авиапредприятие Северсталь» заключило контракт на покупку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 у лизингового оператора «Ильюшин финанс», сообщила материнская компания - ПАО «Северсталь». Стоимость контракта - 11 млрд руб.

Поставка первого самолета в модификации RRJ-95B-100 запланирована на октябрь 2018 г., ввод в эксплуатацию - на ноябрь. Весь контракт будет реализован до 2022 г.

Закупка шести самолетов означает полное обновление авиапарка авиакомпании «Северсталь»: сейчас в нем шесть Bombardier CRJ200 и один Як-40. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, «по мере поставки новых современных самолетов текущие суда будут выводиться из эксплуатации». «Мы надеемся, что замена авиапарка позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины», - заявил он.

Авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы, является эксплуатантом аэропорта «Череповец». В 2017 г. услугами компании воспользовались более 230 000 человек.

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Политика
Новости

Кремль опроверг сообщения об указании чиновникам снизить медийную активность

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что администрация президента дала указание правительственным чиновникам сократить публичную активность до инаугурации президента Владимира Путина, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, это не так. Вы знаете, что сам президент является сторонником сосредоточенной работы независимо от электорального цикла и других обстоятельств», — сказал представитель Кремля. По его словам, такого указания чиновникам не давалось: «Это сообщение не соответствует действительности».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Путина «снизить медийную активность». Издание уточняло, что последнее перед инаугурацией публичное мероприятие с участием премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет 3 мая. В тот день он проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, писала газета.

Координацию действий перед инаугурацией планируют обсудить 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняла газета.

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Политика
Новости

В Баку загорелась известная как Trump Tower башня

Ведомости
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В Баку начался пожар в офисном 33-этажном здании Trump Tower Baku, передает местное интернет-издание «Зеркало» со ссылкой на очевидцев.

Пожар возник на верхних этажах высотки. Расположенные рядом со зданием улицы перекрыты, на место происшествия прибыл замруководителя МЧС страны Этибар Мирзяев.

«В многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе Баку, начался пожар. На месте работают пожарные расчеты МЧС», - говорится на официальном сайте МЧС Азербайджана. Позже будет предоставлена дополнительная информация о пожаре, пообещали в ведомстве.

Сейчас в нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы-1, утверждает РИА «Новости».

Высота Trump Tower Baku составляет 130 м. Это одно из самых высоких зданий столицы Азербайджана. Оно расположено на пересечении проспекта Гейдара Алиева, проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова.

Строительство башни началось в 2008 г. В 2015 г. отделка здания, изначально носившего название ZQAN Tower, была завершена. Позже название башни изменили на Trump Tower Baku. В 2017 г. Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане.

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Экономика
Новости

Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что не собирается уходить на отдых. Об этом председатель правительства рассказал в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать, – сказал Медведев. – Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране».

Нынешнее правительство завершает свою работу. После инаугурации президента Владимира Путина 7 мая будет сформирован новый кабинет министров.

Медведев подчеркнул, что правительство в целом выполнило поставленные главой государства задачи.

Дмитрий Медведев – мечтатель

Финансы
Новости

ЦБ назначил временную администрацию в страховавшую полицейских компанию

Ведомости
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Центробанк приостановил действие лицензий «Центрального страхового общества» (ЦСО) и ввел в страховую компанию временную администрацию. Соответствующие приказы опубликованы на сайте ЦБ.

Регулятор приостановил действие лицензий на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, имущественного страхования, страхования жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств, страхования по ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков. ЦБ обязал ЦСО устранить выявленные нарушения в десятидневный срок.

В декабре 2017 г. ЦСО выиграла тендер на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 13,75 млрд руб. В конкурсе вместе с малоизвестной компанией участвовали лидеры рынка – крупнейший страховщик страны «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС». Последний страховщик выражал недоумение в связи с результатами конкурса.

В апреле 2017 г. ЦБ уже вводил в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности.

В прошлые годы страховщиками военнослужащих МВД выступали «МАКС» (2017 г.), СК «Арсенал» (2016 г.) и «ВТБ страхование» (2013-2015 гг.). По закону за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае установления инвалидности – от 500 000 до 1,5 млн руб.

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Политика
Новости

МЧС опубликовало письмо арестованного после трагедии в «Зимней вишне» пожарного

Ведомости
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Начальник караула кемеровской пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя Вишня», написал из СИЗО письмо. Выдержки из письма опубликованы на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Письмо адресовано семье, коллегам и всем, кто поддерживает пожарного. В своем обращении Генин выражает надежду, что ситуация вокруг «Зимней вишни» прояснится и суд вынесет в отношении него оправдательный приговор.

«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены, – пишет Генин (орфография и пунктуация сохранены. – "Ведомости"). – Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть».

«У меня, в принципе, все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально», – рассказал пожарный. Он отмечает, что его самочувствие стабилизировалось, а отношение администрации СИЗО «достойное, правильное».

«Мы делали все, что смогли и больше! Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин. – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – заключает Генин. Он призвал пожарных беречь себя.

Следственный комитет предъявил Генину обвинения в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд поместил его под стражу. По данным следствия, во время пожара бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру в ТЦ. В результате пожарные потратили время, которое могло быть использовано для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

Политика
Новости

В России вступил в силу запрет выезда на дорожную «вафельницу»

Ведомости
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В России 28 апреля вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), официально вводящие новую желтую разметку на перекрестках, пишет газета «Коммерсантъ». Новая разметка представляет собой пересекающиеся диагональные желтые линии и неофициально известна как «вафельница», отмечает издание.

Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди - затор. Штраф за нарушение выезда на разметку - 1000 руб. Запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с «вафельницей» сворачивают, а не едут прямо.

Такая разметка появилась в Москве еще в 2015 г., но до сих пор наносилась только в качестве эксперимента по борьбе с пробками. Новая разметка, нанесенная на московские перекрестки в пилотном режиме, позволила увеличить скорость движения там на 80% утром и на 15% вечером, рассказал представитель ЦОДД. Сейчас в Москве такая разметка есть на 76 перекрестках. До конца года ее нанесут еще на 79.

Провести эксперимент по использованию «вафельной» разметки в Москве поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на секретариат чиновника. Эксперимент признали успешным, и в конце 2016 г. Шувалов поручил внести в правительство проекты документов, регламентирующих применение новой разметки.

Решить, как фиксировать нарушения, власти пока не могут, пишет «Коммерсантъ». По данным МВД, которые приводит газета, инспекторы в России выявили 9900 случаев нарушений в 2016 г. и 6900 в 2017 г. В Москве сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным. Записи не давали достаточной доказательной базы - можно было лишь увидеть, что автомобиль заехал на «вафельницу» при определенном сигнале светофора, объясняют знакомые с ситуацией собеседники издания.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Бизнес
Новости

Бумаги En+ резко подорожали на открытии торгов Московской биржи

Ведомости
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Цена глобальных депозитарных расписок попавшей под американские санкции En+ Group растет на открытии торгов Московской биржи после новостей о готовности Олега Дерипаски отказаться от контроля в компании.

В первую минуту торгов цена бумаг достигала 352 руб. (+16% к закрытию предыдущей сессии), к 10:15 расписки торгуются по цене 348,2 руб. (+15,2% к закрытию). Акции подконтрольного En+ производителя алюминия UC Rusal также дорожают, к 10:04 они стоили до 30,94 руб. за бумагу (+3,5%).

Бумаги En+ сейчас стоят в два раза дешевле по сравнению с периодом до объявления санкций 6 апреля, акции UC Rusal – на 12% дешевле. Котировки алюминиевой компании после попадания в черный список обваливались более чем на 40%, однако затем скорректировались на положительных новостях.

В пятницу En+ сообщила, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины.

Промышленной группе En+ принадлежит 48,1% акций второго крупнейшего мирового производителя алюминия UC RusalПо соглашению, которое акционеры UC Rusal подписали еще до IPO компании на Гонконгской бирже, En+ признается контролирующим акционером.

Ранее минфин США пояснял, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Однако 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».

Кто попал под новые санкции США