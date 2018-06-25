Alibaba запустила сервис денежных переводов на блокчейне
Ant Financial, дочерняя компания Alibaba Group, запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн, передает Bloomberg со ссылкой на слова основателя Alibaba Джека Ма. Сервис будет доступен жителям Гонконга и Филиппин. В его создании принимали участие компании Gcash и Globe Telecom Inc. Денежные переводы будут проходить через один из крупнейших банков Гонконга – Standard Chartered.
«Традиционные финансовые учреждения обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли», – сказал Ма. По его словам, финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Ant Financial в будущем может создать сервис денежных переводов на основе блокчейна за пределами Гонконга и Филиппин.
«Технология блокчейн может изменить наш мир в большей степени, чем думают люди», – сказал Ма, отметив, что большое количество филиппинских рабочих регулярно отправляют из Гонконга деньги домой.
Ма вновь отметил нестабильность криптовалют. По его словам, биткойн является потенциальным пузырем.