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Правообладатели попросили оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на RuTracker

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы книжных издательств, просит оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на два заблокированных сайта — RuTracker и «Либрусек». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора ассоциации Максима Рябыко.

Как пишет газета, в жалобе на «Яндекс», которую АЗАПИ направила в Роскомнадзор 12 октября, указывается, что при поиске «зеркал» заблокированных сайтов сервис в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты. Ассоциация приложила к жалобе скриншоты с поисковой выдачей сайтов RuTracker и «Либрусек».

Рябыко отметил, что жалоба АЗАПИ — это первое официальное обращение в Роскомнадзор по вступившим в силу 25 сентября поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штраф для юрлиц в размере до 700 000 руб. за выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом.

В АЗАПИ опасаются, что Роскомнадзор может не согласиться с претензиями — ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом «Яндекса», т. е. для того, чтобы их увидеть, нужно совершить несколько переходов. Система рекомендаций была запущена летом 2018 г., благодаря ей теперь и можно видеть ссылки на сайты с нелегальным контентом, говорит Рябыко: если при поиске «зеркал» заблокированных сайтов открыть несколько ссылок подряд, алгоритм понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно, и выдает прямые ссылки. Роскомнадзор может подойти к делу формально и «не увидеть» ссылки, а «Яндекс» — утверждать, что они не индексируются или появились случайно, отмечает директор АЗАПИ.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Яндексе» от комментариев отказались.

Торрент-трекер RuTracker был заблокирован в конце 2015 г. навечно решением Мосгорсуда по иску книгоиздательской компании «Эксмо», которая обнаружила на сайте пиратские копии книг своих авторов. В конце января 2016 г. Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных в России сайтов и через день сообщил, что доступ к RuTracker был заблокирован 94% провайдеров страны.