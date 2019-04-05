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Bloomberg сообщил о планах Amazon выпустить конкурента AirPods

Amazon представит беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новинка может появиться в продаже уже во втором полугодии. Устройство будет продаваться в специальном футляре-зарядке в черном и сером цветах. Сколько оно может стоить, пока неясно. Amazon отказалась комментировать эту информацию.

Проектом занимается подразделение Lab126, которое, как выяснили журналисты, работает также над созданием домашних роботов от Amazon — Vesta. Наушники будут внешне похожи на AirPods от Apple, но разработчики Amazon стараются улучшить качество звука. Alexa позволит пользователям заказывать с их помощью товары, выбирать музыку и узнавать погоду. При этом отвечать на звонки и завершать их, а также переключать песни можно будет при помощи жестов.

Релиз наушников станет серьезным шагом для компании, поскольку не все ее продукты пользуются одинаковым успехом, отмечает Bloomberg. Смартфон Fire, выпущенный в 2014 г., так и не смог завоевать популярность у пользователей, в результате проект был свернут в 2015 г. Умная колонка Echo со встроенным голосовым помощником Alexa, напротив, стала «хитом» и дала компании доступ в миллионы домов и квартир.

Основным сдерживающим фактором для развития Alexa агентство называет отсутствие у Amazon собственного смартфона и мобильной операционной системы. Из-за этого Amazon придется сотрудничать с Apple и Google, чьи смартфоны будут использовать владельцы наушников.