Минкомсвязи предлагает разрешить иностранцам владеть 20%-ной долей СМИ
Минкомсвязи разработало поправки в закон «О СМИ» в части ограничений иностранного владения российскими СМИ, передает «Интерфакс». Проект поправок уже согласован с Минэкономразвития. Он предполагает исключение из статьи слово «участник» и упрощение корпоративной схемы ограничений, накладываемых законом на владение СМИ. В действующей редакции закона иностранцы, а также лица с двойным гражданством не могут быть учредителями СМИ, владеть или контролировать более чем 20%-ную долю (акции) «в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации».
В законопроекте говорится, что в случае несоответствия владельца СМИ требованиям закона «О СМИ» его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, а только при превышении долевого участия в 20%.
В январе Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 19.1 закона «О СМИ». Ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20% может угрожать национальной безопасности России, решил суд. Использование наряду с понятием «учредитель СМИ» термина «участник СМИ» затрудняет точное установление адресатов запрета, постановил суд. По его мнению, нет ясности в вопросе о том, может ли россиянин, имеющий гражданство другой страны, владеть долей, превышающей 20% уставного капитала СМИ. Суду неясно, о 20% участия в каком обществе идет речь – которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или участником такой организации.