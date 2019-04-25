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«Яндекс» отчитался о почти 50%-ном росте прибыли

Выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 45% до 37,3 млрд руб. (без учета показателей «Яндекс.Маркета»), отчиталась компания. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 49% до 6,2 млрд руб., следует из неаудированных финансовых результатов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37% до 10,8 млрд руб.

Это выше, чем консенсус-прогноз «Интерфакса». Аналитики 13 инвесткомпаний и банков прогнозировали, что выручка компании выросла на 36,5% до 36,28 млрд руб.

«Яндекс» повысил прогноз рынка по росту выручки в 2019 г. до 30–34%. Рекламная выручка компании «Яндекс» в I квартале выросла на 25%. Доля нерекламной выручки выросла до 27% ( в IV квартале она составляла 24%). Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 26% до 27,1 млрд руб., он по-прежнему приносит большую часть выручки компании.

Поисковая доля «Яндекса» выросла до 57%, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 56,5%, по данным «Яндекс.Радара». Поисковая доля «Яндекса» на Android в России выросла до 51,2%. 46,3% – в I квартале прошлого года.

Выручка «Яндекс.Такси» в I квартале выросла на 145% до 7,6 млрд руб., сейчас на нее приходится 20% всей выручки «Яндекса». Выручка медиасервисов выросла на 74% до 734 млн руб. Выручка сервисов объявлений выросла на 57% до 1,1 млрд руб. Выручка других направлений и экспериментов выросла на 218% до 2,4 млрд руб.