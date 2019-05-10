Netflix купил производителя образовательных телешоу для детей
Американская компания Netflix приобрела производителя образовательного видеоконтента для детей StoryBots, пишет Bloomberg. По условиям сделки, StoryBots будет производить для Netflix оригинальный контент, в том числе детские сериалы и шоу. Детали соглашения не раскрываются.
Как отмечает агентство, решение купить StoryBots связано с тем, что Netflix готовится конкурировать с видеосервисом The Walt Disney Company, запуск которого запланирован на октябрь.
Netflix и раньше сотрудничал с StoryBots: в августе 2016 г. на его видеоплатформе состоялась премьера «Спросите StoryBots» (Ask the StoryBots) — самого популярного шоу, произведенного компанией. Основная часть контента StoryBots ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Netflix может столкнуться с нехваткой оригинального контента. На протяжении многих лет стриминговый сервис закупал права на показ фильмов, сериалов и шоу у NBCUniversal, The Walt Disney Company и WarnerMedia, однако сейчас эти компании готовятся к запуску собственных онлайн-платформ и могут отказаться продлевать договоры с Netflix.