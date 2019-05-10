Новости
Технологии
Новости

Netflix купил производителя образовательных телешоу для детей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская компания Netflix приобрела производителя образовательного видеоконтента для детей StoryBots, пишет Bloomberg. По условиям сделки, StoryBots будет производить для Netflix оригинальный контент, в том числе детские сериалы и шоу. Детали соглашения не раскрываются.

Как отмечает агентство, решение купить StoryBots связано с тем, что Netflix готовится конкурировать с видеосервисом The Walt Disney Company, запуск которого запланирован на октябрь.

Netflix и раньше сотрудничал с StoryBots: в августе 2016 г. на его видеоплатформе состоялась премьера «Спросите StoryBots» (Ask the StoryBots) — самого популярного шоу, произведенного компанией. Основная часть контента StoryBots ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Netflix может столкнуться с нехваткой оригинального контента. На протяжении многих лет стриминговый сервис закупал права на показ фильмов, сериалов и шоу у NBCUniversal, The Walt Disney Company и WarnerMedia, однако сейчас эти компании готовятся к запуску собственных онлайн-платформ и могут отказаться продлевать договоры с Netflix.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Госдепартамент США объявил о визите Помпео в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госсекретарь США Майк Помпео 12 мая прибудет в Россию с трехдневным визитом, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу госдепа. Ожидается, что в ходе поездки Помпео встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как отмечает госдепартамент, стороны намерены обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Новость дополняется...

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.  

Как отмечает агентство, размещение акций Uber стало крупнейшим IPO в США с 2014 г. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 10 мая.

Компания Uber была создана в 2009 г., ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Сейчас услуги сервиса доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Бизнес
Новости

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания AirHelp, специализирующаяся на защите прав пассажиров авиарейсов, представила рейтинги лучших в мире аэропортов и авиакомпаний. При их составлении учитывались своевременность и качество обслуживания, а также в случае с аэропортами – наличие пунктов питания и магазинов, а при оценке авиакомпаний – скорость обработки претензий.

Первое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии AirHelp занял «Хамад» (Доха, Катар). На втором месте расположился аэропорт Токио, на третьем – афинский международный аэропорт. Худшими признаны нидерландский «Эйндховен», международный аэропорт Кувейта и «Портела» (Лиссабон, Португалия).

В рейтинг лучших аэропортов вошло московское «Шереметьево», занявшее шестое место. Всего в списке 132 аэропорта. Помимо «Шереметьево» в него также попали московское «Домодедово» (92-е место) и екатеринбургский аэропорт «Кольцово» (94-е место).

Среди авиакомпаний первое место заняла Qatar Airways, на втором месте American Airlines, на третьем Aeromexico. В число худших попали Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines. Всего в списке 72 компании, в том числе российский «Аэрофлот», занявший 32-е место.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево». Об этом говорится в Telegram-канале Mash. Имя и должность задержанного не называются.

«Наш бравый сотрудник проводил расследование по трагедии в "Шереметьево". Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов – тут-то его и задержали», – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас задержанный сотрудник находится в изоляторе временного содержания, к нему не допускают адвокатов.

По данным «Интерфакса», задержан продюсер Telegram-канала Mash. Как рассказал агентству источник, знакомый с ходом расследования, задержанный подозревается в попытке получить записи переговоров пилотов аварийного самолета при помощи поддельного запроса от имени Генпрокуратуры. По словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Иксанов подтвердил «Интерфаксу» возбуждение уголовного дела. Однако Mash опровергает информацию о том, что сотрудник издания использовал поддельные документы для получения информации.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было более 571 000 подписчиков, в группе издания во «В контакте» – более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.

Новости СМИ2
Стиль жизни
Новости

Названа причина смерти Сергея Доренко

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция со ссылкой на заключении судебно-медицинской экспертизы.

Журналист умер 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Дорожная видеокамера засняла, как его мотоцикл сначала выехал на встречную полосу, а затем упал, не задев другие автомобили. Приехавшие на место врачи не смогли спасти журналиста.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN.

Также Доренко вел Telegram-канал под названием «Расстрига», у которого более 137 000 подписчиков.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Технологии
Новости

Безос представил макет аппарата для высадки на Луну

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Исполнительный директор Amazon Джефф Безос 9 мая представил макет космического аппарата для высадки на Луну, разработанный его ракетной компанией Blue Origin, передает Reuters.

Аппарат получил название Blue Moon, он сможет доставлять на поверхность Луны полезные грузы и технику. В частности, он способен перевозить до четырех небольших роверов. Кроме того, Blue Moon предназначен для запуска спутников на орбиту Луны.

Как отмечает агентство, презентация Безоса последовала вскоре после слов вице-президента США Майка Пенса. Политик в марте заявил, что NASA намерено построить космическую платформу на лунной орбите и отправить американских астронавтов на южный полюс Луны к 2024 г. «любыми необходимыми средствами». Это на четыре года раньше, чем планировалось.

На презентации, где присутствовал узкий круг зрителей, в том числе представители NASA, Безос заявил, что его компания может помочь уложиться в эти сроки. «Пора возвращаться на Луну – на этот раз чтобы остаться», – сказал он.

Миллиардер Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index на 10 мая, его состояние оценивалось в $118 млрд.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Технологии
Новости

В редакции Mash прошли обыски

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В четверг, 9 мая, в офисе Mash прошли обыски. Об этом сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов. По его словам, представители правоохранительных органов изымали компьютеры, документы и допрашивали сотрудников интернет-издания. Других деталей главред не привел.

Иксанов связал следственные действия с политикой Mash. «Наши методы работы, наша политика, наша идеология очень многих не устраивают», – сказал главный редактор. Он добавил, что издание продолжит работать в прежнем режиме. «Даже если у нас отнимут последний компьютер, мы будем писать вам с наших телефонов», – заявил он.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было 569 000 подписчиков, в группе издания во «В контакте» – более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.

Технологии
Новости

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн.

9 мая рекрутер провел IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона – $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15. Максимальная цена, по которой торговались акции компании в этот день, составляла $16,37.

HeadHunter разместил на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции). Кроме того, андеррайтеры (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций по начальной цене размещения. Исходя из первоначальной цены размещения акций, размер IPO рекрутера составил $220,1 млн, а стоимость всей компании – $675 млн. Размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов – $253,1 млн.

Вырученные в ходе IPO деньги получат владельцы ресурса: акции продают фонды Highworld Investments (всего у него 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, всего у него 40%).

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 г. выручка выросла на 29% до 6,1 млрд руб., чистая прибыль – почти в два раза до 1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 2,8 млрд руб. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org.

Технологии
Новости

Сооснователь Facebook призвал принять антимонопольные меры против соцсети

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал власти США принять в отношении компании антимонопольные меры. Об этом он написал в своей колонке для The New York Times.

По мнению Хьюза, который покинул Facebook в 2007 г., гендиректор компании и ее основатель Марк Цукерберг – «хороший и добрый человек», но его влияние «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе».

Хьюз отметил, что сейчас Цукерберг, по сути, контролирует три крупные платформы, используемые ежедневно миллиардами людей, – это сама социальная сеть Facebook, а также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp (принадлежат Facebook). При этом Цукерберг владеет около 60% голосующих акций компании, подчеркивается в колонке сооснователя Facebook.

В результате, пишет Хьюз, Цукерберг может по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на этих платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах и что считать оскорбительным. При этом Facebook также имеет возможность ликвидировать своих конкурентов, приобретая их компании, блокируя их или копируя. «Правительство должно привлечь Марка к ответственности», – заключил Хьюз.

Ранее сам Цукерберг написал комментарий для газеты The Washington Post, в котором высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете.

Кроме того, 30 мая состоится годовое собрание Facebook, на котором будет рассмотрен вопрос о смещении Цукерберга с должности председателя совета директоров и изменении структуры компании. С таким предложением выступила группа акционеров. Сейчас Цукерберг занимает в Facebook и должность гендиректора, и пост председателя совета директоров.

Политика
Новости

МВД подсчитало число участников «Бессмертного полка» в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 000 человек, сообщил столичный главк МВД. Это меньше, чем в прошлом году. В 2018-м к шествию присоединились более миллиона человек.

«Бессмертный полк» прошел по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж, дошел до Красной площади. Затем колонна разделилась: часть ее свернула на Москворецкую набережную, часть – на Большой Москворецкий мост.

Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 км, сообщил «РИА Новости» столичный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Проведению мероприятия мешал сильный ливень, который обрушился на Москву в четверг. Утром непогода помешала провести воздушную часть парада Победы.

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» в Москве прошел под ливнем

Политика
Новости

Восемь человек пострадали во время грозы в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Как минимум восемь человек пострадали во время грозы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, пять человек получили травмы из-за падения деревьев в Восточном округе Москвы, еще трое – в Юго-Восточном. Погибших, по предварительным данным, нет.

На столицу 9 мая обрушилась сильная гроза, сопровождаемая порывами ветра до 17 м/с и местами градом. По данным центра погоды «Фобос», такая погода сохранится в течение суток, за это время в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано более 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». На момент публикации из «Внуково» не могли вовремя вылететь 10 самолетов, в «Домодедово» задерживались семь рейсов, в «Шереметьево» – 11. Кроме того, семь рейсов из «Домодедово» были отменены.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Москве утром 9 мая была отменена воздушная часть парада Победы: ее проведению помешала сильная облачность. А участники акции «Бессмертный полк» в столице попали под сильный ливень.

Читать ещё
Preloader more
Фото