Технологии

Новости

Netflix может лишиться права на показ своего самого популярного сериала

Американская компания Netflix может лишиться права на показ самого популярного на ее видеосервисе сериала – «Офис» (The Office), пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Права на «Офис» принадлежат телекомпании NBCUniversal, у которой Netflix приобрела лицензию на показ ситкома. По данным WSJ, контракт между компаниями истекает в 2021 г. и NBCUniversal может отказаться его продлевать.

NBCUniversal много лет продавала Netflix права на показ «Офиса», однако теперь компания запускает собственный стриминговый сервис и хочет в дальнейшем показывать этот сериал на своей платформе, говорят собеседники WSJ.

Помимо NBCUniversal, еще два крупнейших поставщика контента для Netflix – The Walt Disney Company и WarnerMedia – решили запустить собственные видеосервисы, отмечает издание. Они тоже могут отказаться предоставлять Netflix права на показ своих шоу и сериалов. WarnerMedia, в частности, принадлежат права на сериал «Друзья» (Friends), который является вторым по популярности на сервисе Netflix. В общей сложности, по данным WSJ, NBCUniversal, Disney и WarnerMedia владеют правами на показ примерно 40% всего контента Netflix.

В прошлом году компания уже столкнулась с проблемой при продлении контракта на показ сериала «Друзья». За право сохранить ситком на своем стриминговом сервисе до 2020 г. Netflix пришлось заплатить WarnerMedia $100 млн. До этого компания платила за лицензию на показ «Друзей» по $30 млн в год.