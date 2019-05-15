«Роснано» опровергло информацию об утечке личных данных Чубайса
Персональных данных председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и других руководителей Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в «Роснано») нет в открытом доступе на сайте Минюста России, заявил ТАСС официальный представитель ФИОП.
По его словам, в разделе «Отчеты НКО» на сайте ведомства в свободном доступе размещены отчеты о деятельности фонда в формате pdf. В этих отчетах нет персональных данных членов органов управления, добавил он. По его словам, персональные данные не указываются в соответствии с требованиями Минюста.
Ранее РБК со ссылкой на исследование председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина сообщило, что около 360 000 записей с личными данными было обнаружено в открытом доступе информационных систем госорганов. Среди людей, информация о которых оказалась в открытом доступе, – бывшие вице-премьеры и вице-спикер Госдумы, утверждает Бегтин. РБК удостоверился в том, что в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста среди отчетов «о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов» можно было найти отчет ФИОП. В документе указаны паспортные данные Чубайса и топ-менеджеров корпорации Андрея Свинаренко, Алексея Качая, Дмитрия Колесникова, Андрея Трапезникова и Юрия Удальцова.