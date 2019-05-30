В работе Теле2 произошел сбой

Недвижимость

Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах властей ужесточить краткосрочную сдачу жилья

Владельцев жилья, которые сдают его в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэкономразвития. Предполагается, что свой идентификационный номер собственник жилья будет обязан указывать во всех объявлениях о краткосрочной аренде на всех публичных площадках. За неисполнение этого требования планируется штрафовать не только владельцев квартир, но и системы бронирования. Таким образом в правительстве планируют бороться с нелегальной сдачей квартир и увеличить поступления налогов в бюджет.

По данным источника «Коммерсанта», поправки планируется внести к существующему ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Над ними министерство будет работать совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД. Все они не стали комментировать эту тему. Первая версия законопроекта может быть готова к июню.

Необходимость закона о туристическом жилье обсуждается с марта 2019 г. Инициатором его выступила «Опора России». Организация обосновала свое предложение тем, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов. Выводы «Опоры» основывались на данных Краснодарского края: в 2018 г. регион посетили 17 млн человек, но в гостиницах переночевали 6,62 млн.

Сейчас легально сдать квартиру в аренду можно несколькими способами. Один из них – сдавать квартиру как физическое лицо и платить НДФЛ по ставке 13%. Второй способ – зарегистрировать юридическое лицо и работать по упрощенной системе налогообложения (ставка 6%) или приобрести патент, стоимость которого зависит от срока сдачи в аренду (от 1 месяца до 1 года), региона и площади жилья, рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС.