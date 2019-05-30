В работе Теле2 произошел сбой
Пользователи оператора мобильной связи Tele2 испытывают проблемы со связью. Их жалобы можно встретить в соцсетях. О проблемах в работе Tele2 также свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.
Сбои со связью начались около 10.00 мск. Более половины пользователей (54%) отмечают неполадки в работе всех сервисов, 35% абонентов испытывают проблемы с мобильной связью, у 9% пользователей не работает мобильный интернет, сообщает Downdetector. По его данным, больше всего сбоев зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы со связью также наблюдаются в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Казани.
Под брендом Теле2 работает оператор связи «Т2 РТК холдинг», одним из основных акционеров компании является «Ростелеком» (45%).