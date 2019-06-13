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Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

Ведомости
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К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.

DDoS-атаки совпали по времени с протестами в Гонконге, отмечает Дуров. По его словам, IP-адреса, использованные при атаке, преимущественно были в Китае.

Накануне в Telegram сообщили, что у пользователей в США и других странах могут быть проблемы с подключением из-за DDoS-атак. Данные пользователей находятся в безопасности, отметили представители мессенджера.

Глобальный сбой в работе Telegram также произошел 11 июня. Он затронул пользователей в России, Белоруссии, Германии, Италии, Испании и других странах.

Новости СМИ2
Бизнес
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Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомости
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Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos. В «Nielsen Россия» рост числа россиян, стремящихся к экономии, связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

В «Nielsen Россия» уточнили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%. По данным компании, в I квартале этого года доля экономящих россиян выросла на семь процентных пунктов до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявил изданию, что в 2018 г. ритейлер решил ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сегодня на них приходится 35%. В сегменте бытовой техники и электроники такие товары последние два-три года составляют более 50% всей продукции, подсчитали в группе «М.Видео – Эльдорадо» и объединенной компании «Связной – Евросеть».

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Экономика
Новости

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Ведомости
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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости». В интервью агентству он заявил, что речь идет об углеродном налоге, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы.

Чубайс заметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. Он напомнил, что в ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК», – объяснил Чубайс.

Председатель правления УК «Роснано» считает, что сначала нужно разобраться с правилами измерения выбросов, понять их объемы, а затем подумать о введении налога.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

Недвижимость
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«Коммерсантъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Ведомости
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Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В Минстрое отказались комментировать изданию эту информацию.

Сейчас предполагается, что с 1 июля все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Однако на совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

Ранее в Минстрое заявляли, что 70% возводимых в России домов смогут быть достроены по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте говорили, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут увеличиться примерно до 80–85% и более чем на 90% соответственно, оценили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса.

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Технологии
Новости

Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут компанию для развития технологий в школах

Ведомости
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Mail.ru Group и «Ростелеком» подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере цифрового школьного образования. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Mail.ru Group. «Ростелеком» подтвердил информацию.

Компании планируют создать ООО «Цифровое образование» и получат в нем равные доли. Инвестиции в проект они не раскрывают.

Совместное предприятие займется разработкой информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, рассказала пресс-служба Mail.ru Group. Не исключено, отметила пресс-служба, что в дальнейшем СП будет заниматься также цифровым дошкольным и профессиональным образованием.

По мнению основателя и гендиректора «Нетология-групп» Максима Спиридонова, корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекательным, чем еще два-три года назад. Он отметил, что в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и «Ростелеком», уже 10 лет работает бренд группы «Фоксфорд».

На рынке уже есть несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор «Фоксфорда» Алексей Половинкин. В ближайшие годы, по его мнению, систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы, утверждает Половинкин.

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Технологии
Новости

В России появится первый коммерческий смартфон на операционной системе Astra Linux

Ведомости
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В России будет выпущен первый коммерческий смартфон, а также два планшета на операционной системе Astra Linux. Об этом сообщил «Коммерсанту» производитель таких устройств – Mobile Inform Group и группа компаний Astra Linux.

Они отметили, что речь идет об устройствах промышленного класса, то есть предназначенных для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Гаджеты будут доступны к заказу в сентябре 2019 г.

Как уточнил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов, предполагается «большой ценовой диапазон», средняя стоимость будет на уровне «хороших телефонов на Android». По его словам, в планах у компании – «продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем».

У смартфона MOG C55AL будет диагональ экрана 5,5 дюйма, у планшетов MIG T8AL и MIG T10AK – 8 и 10 дюймов соответственно. Устройства оснащены 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. От аккумулятора они должны работать 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С, утверждают разработчики.

Планируется, что заказчиками новых устройств станут госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта, производства и др., рассказал директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

Ранее на Astra Linux продавались только серверы, рабочие станции и ноутбуки.

Сейчас единственной отечественной мобильной ОС считается «Аврора» (Sailfish) «Ростелекома», напоминает «Коммерсантъ». Разработки в этом направлении ведет и «Лаборатория Касперского».

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил детали о предложенном МВД новом экспресс-тесте на опьянение

Ведомости
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МВД России предложило ввести промежуточный экспресс-тест для водителей на алкоголь и наркотики. Подготовленная ведомством новая редакция постановления правительства с правилами освидетельствования опубликована на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложению министерства в этих правилах появится новое основание для проверки водителя на опьянение – «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Как пишет «Коммерсантъ», инспектор сначала попросит водителя дунуть в прибор. Если прибор алкоголя не обнаружит, водителя отпустят. Если же алкоголь будет обнаружен, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование – с понятыми и проверкой с помощью алкометра.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, отмечает «Коммерсантъ», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотиков, в частности опиатов, героина, кокаина, марихуаны. Такой тест также станет основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с анализом мочи.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что новые правила позволят, в частности, «минимизировать субъективный подход» полицейских при оценке состояния водителей.

В 2015 г. ГИБДД предлагала обновить правила освидетельствования. МВД тогда планировало закупить 24 000 экспресс-тестов на алкоголь по 7000 руб. каждый. Новые правила, вызвав общественный резонанс, так и не были приняты. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги», отмечает «Коммерсантъ». Первая партия должна быть куплена до конца 2019 г.

Бизнес
Новости

Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис. До ухода Гон возглавлял совет директоров СП.

После ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, сказал Каракатзанис, напомнив, что Гон с середины 2016 г. не входит в совет директоров «АвтоВАЗа». В 2013–2016 гг. он возглавлял совет.

Гона задержали в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие, в частности, считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

В апреле этого года Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона.

Гон не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Он отпущен под залог.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Политика
Новости

«ОВД-инфо» сообщило о почти 550 задержанных на акции в Москве

Ведомости
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Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Управление МВД по Москве ранее сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 мск ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у метро «Чистые пруды».

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Голунов – на свободе. Фотографии

Бизнес
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Трамп: США рассматривают санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сам заявил в Белом доме во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает Reuters.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии», – подчеркнул Трамп. Он отметил, что «Северный поток – 2» делает Германию «заложником» России.

Как передает Bloomberg, Трамп не уточнил, против каких компаний или правительств могут быть введены санкции.

На заявление американского президента ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Трамп занимается «не чем иным, как шантажом и недобросовестной конкуренцией».

14 мая Foreign Policy и Bloomberg, ссылаясь на документ, сообщили, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве «Северного потока – 2». 20 мая о планах ввести санкции объявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», – сказал он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.

Политика
Новости

Журналистка объяснила, зачем пришла в Кремль в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомости
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Журналистка Анна Луганская объяснила «Медузе», зачем пришла на церемонию вручения государственных премий в Кремль в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов». Она отметила, что ее очень задела история журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, а затем закрыли его, сняв все обвинения. По словам Луганской, в этой футболке она хотела пойти на акцию в поддержку Голунова, но ее отец, пианист Николай Луганский, «очень хотел», чтобы она в этот была с ним в Кремле на его награждении.

Луганская пояснила, что для нее этот жест стал компромиссом: она поддержала отца, но не то, что происходило в тот момент на улицах Москвы. «Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть, это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию. Мой папа, скажем так, был не за это, но он смирился с моими взглядами», – призналась она.

Кадры с девушкой в футболке «Я/Мы Иван Голунов» попали в трансляцию телеканала «Россия 24». Первым внимание на это обратил The Bell. «Дождь» выяснил, что эта девушка – Анна Луганская, дочь пианиста Николая Луганского, которому Путин вручал Государственную премию. «Медуза» уточнила, что она студентка МГУ и корреспондент издания Medialeaks. Девушку можно также увидеть на снимках с церемонии на сайте Кремля. На фото видно, что она сидела в первом рядом с проходом, прямо напротив Путина, а через проход от девушки сидел премьер Дмитрий Медведев.

Пока в Кремле проходила торжественная церемония, в центре Москвы люди вышли на не согласованный с властями марш в поддержку Голунова. В результате были задержаны, по разным данным, от 200 до 430 человек. Всего, по данным властей, в акции приняли участие более 1200 человек.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

Политика
Новости

Навальный сообщил, что ему вменяют организацию марша в поддержку Голунова

Ведомости
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В отношении политика Алексея Навального, задержанного на несогласованном марше в Москве, составили протокол об административном нарушении. «Навальному вменяют 20.2 часть 8 (статья КоАП о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии) – до 30 суток ареста», – уточнила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сам Навальный позже уточнил, что ему вменяют организацию шествия. «Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон – и в камеру. Ну, окей», – написал он в своем микроблоге. Он предположил, что таким образом власти пытаются лишить поддержки независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. «Им очень тяжело, особенно собирать подписи», – добавил он. Директор Фонда борьбы с коррупцией юрист Иван Жданов написал, что Навальный останется в отделе внутренних дел «Строгино» до утра.

Навальный был ранее задержан полицией в ходе акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Акция не была согласована с властями: изначально ее организаторы не планировали согласовывать шествие с московской мэрией, а затем, когда все же решили это сделать, не смогли договориться с властями о маршруте мероприятия. В результате московские власти призвали граждан отказаться от участия в шествии и прийти на аналогичную акцию, согласованную на 16 июня на проспекте Сахарова. Инициаторами акции на проспекте Сахарова стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Согласно последним данным «ОВД-инфо», на акции в поддержку Голунова в Москве были задержаны более 400 человек, в том числе журналисты. Пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, приняли участие 1200 человек.

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