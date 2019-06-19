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В Telegram появится функция геочата

После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании. В таких чатах смогут переписываться пользователи, находящиеся рядом с друг от другом и объединенные общими интересами. Любой пользователь мессенджера сможет создать собственный геочат, уточнив тематику, собственное местоположение и радиус геолокации – от 100 м до 6 км.

Вся история общения в геочате будет доступна состоящим в нем пользователям, в том числе и сообщения, созданные до того, как конкретный пользователь вошел в геочат. В геочатах также будут существовать пользовательские метки под названием «checkins». Они будут свидетельствовать о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.

Так как геочат будет общедоступен, то число его участников будет неограниченно. Удалиться из чата можно будет только после присоединения к нему новых участников.