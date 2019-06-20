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Apple попросила Трампа не вводить пошлины на китайские товары

Apple попросила администрацию американского президента Дональда Трампа не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая, говорится в письме, которое корпорация адресовала главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру. От новых тарифов пострадает производство всех флагманских продуктов компании, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods и AppleTV, а также аксессуары к ним. Вклад корпорации в экономику США снизится, предупреждает Apple.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились. Окончательное решение о введении таких пошлин будет принято в конце июня, до саммита G20 в Осаке, ранее обещал Трамп.

По мнению Apple, из-за торговой войны с Китаем конкурентоспособность ее продукции на мировом рынке снизится, потому что китайские конкуренты не будут нести таких трат и окажутся в более выигрышном положении. Генеральный директор компании Тим Кук 14 июня уже встречался с Трампом, однако по итогам встречи сторонами не было сделано никаких заявлений, передавал CNBC.

Это не первое обращение представителей бизнеса к Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на импорт из Китая. В конце мая 173 компании, включая Nike, Adidas, Converse, Asics, Clarks и другие производители одежды и обуви, подписали письмо президенту США, в котором предупредили о «катастрофических» последствиях новых пошлин для потребителей в США и экономики страны.